Son Dakika Haberleri: Cumartesi Anneleri 742. kez buluştu
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Cumartesi Anneleri 742. kez buluştu

2 saat önce

Kayıp yakınlarının oluşturduğu Cumartesi Anneleri'nin, 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi yaptığı oturma eyleminin 742. hafta etkinliği Çukurlu Çeşme Sokak'ta bulunan İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) önünde gerçekleştirildi.

Cumartesi Anneleri 742. kez buluştu, System.String[]
Kayıp yakınlarının oluşturduğu Cumartesi Anneleri'nin, 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi yaptığı oturma eyleminin 742. hafta etkinliği Çukurlu Çeşme Sokak'ta bulunan İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) önünde gerçekleştirildi.
Sokakta toplanan grup, kayıp yakınlarının fotoğraflarını ve karanfiller taşıdı.
Eyleme katılanlardan Hanife Yıldız, oğlu Murat Yıldız'ın 24 yıl önce gözaltındayken kaybolduğunu ileri sürerek, bulunması için yetkililerden yardım talep etti. Yıldız, daha önce Galatasaray Meydanı'nda eylem yaptıklarını, tekrar orada eylem yapmak için yetkililerin izin vermesi gerektiğini söyledi.
İHD Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonu adına Sebla Arcan, 742. haftanın basın açıklamasını okudu.
Arcan, 43 haftadır Galatasaray Meydanı'nda eylem yapılmasına izin verilmediğini hatırlatarak, orada eylem yapma hakkından vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Eyleme, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:13 Kaynak: AA
çeşme, 27 mayıs, insan hakları derneği, cumartesi, Güncel
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