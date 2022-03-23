Son dakika haberi | Cumartesi Anneleri davasında savunmalar alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Cumartesi Anneleri davasında savunmalar alındı

23.03.2022 17:17
Son dakika haberi | Cumartesi Anneleri davasında savunmalar alındı

Gelen son dakika haberlerine göre CUMARTESİ Anneleri'nin 25 Ağustos 2018'deki 700'üncü buluşmasında, yasağa rağmen toplandıkları gerekçesiyle 46 kişinin "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada sanıklar savunma yaptı.

CUMARTESİ Anneleri'nin 25 Ağustos 2018'deki 700'üncü buluşmasında, yasağa rağmen toplandıkları gerekçesiyle 46 kişinin "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada sanıklar savunma yaptı.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Levent Gökçek savunmasında, " Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasına DİSK'in çağrısıyla destek olmak için gittim. Meydana yöneldiğimde polis önümü kesti. Sendika yöneticisi olduğumu söyledim ama sorgusuz sualsiz gözaltına alındım" dedi. Diğer sanıklar ise suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme, Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından dosyaya resen sanıklarla ilgili gönderilen araştırma raporlarının incelendikten sonra dosyadan çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verileceğini belirterek, savunması alınmayan sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı erteledi.


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Cumartesi Anneleri, Muhalefet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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