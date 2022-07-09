Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı'na Karanfil Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı'na Karanfil Bıraktı

09.07.2022 15:23

Cumartesi Anneleri, Kurban Bayramı nedeniyle Galatasaray Meydanı’na karanfil bıraktı. Alanın kapatılması nedeniyle karanfilleri bariyerlerin üstünden atmak zorunda kalan kayıp yakınları, polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Cumartesi Anneleri, Kurban Bayramı nedeniyle Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı. Alanın kapatılması nedeniyle karanfilleri bariyerlerin üstünden atmak zorunda kalan kayıp yakınları, polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Cumartesi Anneleri, Kurban Bayramı vesilesiyle Galatasaray Meydanı'na karanfil bırakmak için Beyoğlu'nda buluştu. Ellerinde karanfillerle meydana doğru yürüyen kayıp yakınları, polis bariyerleriyle kapatılan alanın önüne geldi. Kayıp yakınları, meydana bırakmak istedikleri karanfilleri polis bariyerlerinin üzerinden atmak zorunda kaldı.

"GALATASARAY MEYDANI SEVDİKLERİMİZLE BULUŞMA MEKANIMIZ"

Karanfillerin bırakılacağı sırada, 21 Kasım 1980 tarihinde İstanbul Saraçhane'de gözaltına alınan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hayrettin Eren'in kardeşi İkbal Eren şöyle konuştu:

"Biz, sevdiklerimizi gözaltında kaybettik. 699 hafta burada oturduk, özel günlerde onları andık. Dolayısıyla Galatasaray Meydanı, bizim sevdiklerimizle buluşma mekanımız, hafıza mekanımız. Onların bir mezarları olmadığı için özel günlerde, bayramlarda karanfil götüreceğimiz bir mekanımız yok, bir mezarımız yok. Abimin bir mezarı yok. Ölüm yıldönümünde gidebileceğim, bayramlarda gidebileceğim bir mezarı yok. Galatasaray Meydanı sevdiklerimizle buluşma mekanımız. O nedenle Galatasaray Meydanı'na karanfillerimizi bıraktık" dedi.

"BU ALAN BİZİM HAFIZA MEKANIMIZ"

Bu esnada polis memurları, kayıp yakınlarını polis bariyerlerinin önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Bunun üzerine kayıp yakınları polislere, "Basın açıklaması yapmadık. Karanfil bırakıyoruz" dedi.

Cumartesi Anneleri, "Bu alan bizim. Tekrar döneceğiz buraya. Asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray Lisesi'nin önündeki alan bizim alanımız, bizim hafıza mekanımız, sevdiklerimizle buluşma mekanımız" diyerek kendilerini alandan uzaklaştırmak isteyen polislere tepki gösterdi.

YORUMLAR
500
Samsunspor'da Tolcay Ciğerci ile yollar ayrıldı Samsunspor'da Tolcay Ciğerci ile yollar ayrıldı Galatasaray, Oliveira'yı açıkladı Galatasaray, Oliveira'yı açıkladı
Kaynak: ANKA

Galatasaray Meydanı, Cumartesi Anneleri, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı'na Karanfil Bıraktı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:19 Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım
15:16 Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi
14:49 Bakan Akar'dan sınır hattında önemli açıklama: Münbiç ve Tel Rıfat'tan tacizler var, her türlü müdahaleyi yaptık
14:47 Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
14:04 Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu çıktı!
13:31 Ünlülerden Kurban Bayramı paylaşımları
13:18 Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı
13:17 Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı
13:07 Sosyal medyadan duyurdu! Bahar Candan'dan cinsel tercih açıklaması: Artık kadınlardan hoşlanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 15:30:39. #1.11#
SON DAKİKA: Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı'na Karanfil Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement