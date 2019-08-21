Cumartesi Anneleri'nden Elmas Eren'in gözü arkada kaldı: 39 yıl evlat aramakla geçen bir ömür

Cumartesi Annelerinin sembol isimlerinden Elmas Eren, kayıp oğlunun bulmak için 39 yıl mücadele ettikten sonra 90 yaşında hayata veda etti.



Oğlu Hayrettin Eren, 21 Kasım 1980'de, askeri darbeden kısa bir süre sonra İstanbul'da gözaltına alındı. Anne Elmas Eren, oğlu iki gün eve gitmeyince peşine düştü. O dönemde gittiği her karakolda "Oğlumu arıyorum" dediğinde, "Öyle biri yok, biz de arıyoruz" dediler.