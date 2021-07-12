"Cumartesi Anneleri"nin izinsiz eylemine ilişkin 46 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

"Cumartesi Anneleri"nin 700. hafta etkinliği için 25 Mayıs 2018'de İstiklal Caddesi'ndeki izinsiz gösterisine ilişkin haklarında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmayı CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın bulunduğu çok sayıda izleyici de takip etti.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Besma Tosun, "Cumartesi Anneleri" eylemlerine ilk kez 26 yıl önce babasını kaybettikten birkaç hafta sonra katıldığını anlatarak, Galatasaray Meydanı'nda 699 hafta boyunca sessiz, slogansız ve barışçıl buluşmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Olay tarihinde Galatasaray Meydanı'nda toplandıklarını ve polislerin kendilerine açıklama yapılmasının yasaklandığını söyleyip meydanı terk etmeleri uyarısında bulunduğunu belirten Tosun, ne olduğunu anlamadan polis müdahalesinin başladığını savundu.

Sanıklardan Sinan Arslan da eylemlere 5-6 yıldır katıldığını, o gün de orada olduğunu belirterek, yaşlı kadınlara müdahale edildiğini, kendisinin de dayanamayarak engel olmaya çalıştığını, polis tarafından darbedildiğini iddia etti.

Sanık Kenan Yıldızerler ise anayasal hakkını kullanmak için orada bulunduğunu anlatarak, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanıkların ifadeleri alındığı sırada, milletvekili Mahmut Tanal, hakimin sanıklara karşı tutumunu eleştirince, hakim tarafından uyarıldı.

Tanal'ın uyarılara rağmen konuşmaya devam etmesi üzerine duruşmaya kısa bir ara verildi. Ara sonrası hakim, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle Tanal'ın salona alınmaması için tutanak tuttu.

Yeniden başlayan duruşmada söz alan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, ifade özgürlüğünün kısıtlandığını belirterek, hakimin duruşmadan çekilmesini talep etti.

Bu talebin reddedilmesi üzerine, avukat Metin İriz, reddi hakim talebinde bulundu.

Söz konusu talebi reddeden mahkeme, ifadesi henüz alınmayan diğer sanıkların savunmalarının alınması amacıyla duruşmayı erteledi.

Bu arada duruşma öncesi adliye önünde toplanan bir grup, basın açıklaması yaparak davaya tepki gösterdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, "Cumartesi Annelerinin 700. haftasındayız" sloganı ile yapılacak eylem için, kanunlara göre kolluk kuvvetlerine herhangi bir bildirimde bulunulmadığı belirtiliyor.

Beyoğlu Kaymakamlığınca ilçe genelinde toplanmaların yasaklandığı bilgisine yer verilen iddianamede, 25 Ağustos 2018'de saat 10.00 sıralarında yaklaşık 50 kişilik bir grubun Galatasaray Meydanı'nda toplanmaya başlaması ve ses düzeneği kurmaya çalışması üzerine, kolluk görevlilerince yasaklama kararının gruba duyurulduğu, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri'ye ise yazılı olarak tebliğ edildiği anlatılıyor.

Grubun, saat 12.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) önünde toplandığı, aralarında milletvekillerinin olduğu 10-15 kişinin yere oturarak birbirlerine kenetlendiği, gruptan bazı kişilerin slogan atması üzerine dağılmaları için kolluk tarafından defalarca uyarıda bulunulduğu bilgisine yer verilen iddianamede, uyarılara rağmen dağılmayan kişilerin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

İddianamede, 46 sanığın tamamının "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyor.