Cumartesi Anneleri: Son Kayıp Bulunana, Son Fail Hesap Verene Kadar Vazgeçmeyeceğiz - Son Dakika
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Cumartesi Anneleri: Son Kayıp Bulunana, Son Fail Hesap Verene Kadar Vazgeçmeyeceğiz

19.05.2022 15:09

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınları için adalet mücadelesinin 27’nci yılında, Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç’u mezarları başında andı. Hasan Ocak’ın kız kardeşi Maside Ocak, “Son kaybımız bulunana kadar, son fail yargılanana kadar ve hesap verene kadar biz vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınları için adalet mücadelesinin 27'nci yılında, Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç'u mezarları başında andı. Hasan Ocak'ın kız kardeşi Maside Ocak, "Son kaybımız bulunana kadar, son fail yargılanana kadar ve hesap verene kadar biz vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası kapsamında, 1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç, öldürülmelerinin 27'nci yılında mezarları başında anıldı. Anmaya, gözaltında yakınlarını kaybeden aileler ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri katıldı.

"DEVLETİ İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEKTEN VAZGEÇİRMEK İÇİN MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK ZORUNDAYIZ"

İHD İstanbul Şube Başkanı Yoleri, burada yaptığı açıklamada, mücadelenin güçlü bir şekilde sürdürülmesinin hala büyük bir önemi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çünkü dün engellediğimiz gözaltında kaybetme suçu, bugün yeniden işlenmeye çalışılıyor. Buna ilişkin kamuoyuna da yansıyan çeşitli örnekler söz konusu oldu. Dolayısıyla devleti insanlığa karşı suçu işlemekten vazgeçirmeye yarayacak büyüklükte, önemde bir mücadeleyi büyütmek zorundayız. Bu, sadece buradaki insanları, sadece kayıp yakınlarını değil hepimizi tehdit eden bir olgu olduğu için hepimizin sorumluluğu. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi 17-31 Mayıs, gözaltında kayıplara karşı mücadele haftası ve bu hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu suçun nedenlerine ve buna karşı mücadelenin önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Toplumdaki duyarlılığı büyütmeye gayret ediyoruz. Kayıp yakınlarıyla dayanışmayı büyütmeye gayret ediyoruz. Bu suçun engellenmesi noktasında toplumsal duyarlılığın yanında, devletin de sorumluluklarını hatırlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun için devleti zorluyoruz. Çünkü hiçbir devlet, insanlığa karşı bir suçu işlerken, bu suçu saklarken, bu suçu cezasızlıkla ödüllendirirken bunu hakkı olarak yapmaz. Bunu, sorumluluğunu ve yükümlülüklerini ihlal ederek yapar. Bugün gözaltında kaybetme suçunun hem kişi özgürlüğünü ve hürriyetini hem yaşam hakkını ihlal ettiğini biliyoruz."

"SON KAYIP BULUNANA, SON FAİL HESAP VERENE KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Hasan Ocak'ın kız kardeşi Maside Ocak ise anmada mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Ocak, "Sana söz Rıdvan. Düşlediğin hayallerin hep bizimle olacak. Sana söz Rıdvan. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Sözümüzün arkasında durmaya devam edeceğiz. Son kaybımız bulunana kadar, son fail yargılanana kadar ve hesap verene kadar vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Cumartesi Anneleri: Son Kayıp Bulunana, Son Fail Hesap Verene Kadar Vazgeçmeyeceğiz
Cumartesi Anneleri: Son Kayıp Bulunana, Son Fail Hesap Verene Kadar Vazgeçmeyeceğiz
Cumartesi Anneleri: Son Kayıp Bulunana, Son Fail Hesap Verene Kadar Vazgeçmeyeceğiz
Cumartesi Anneleri: Son Kayıp Bulunana, Son Fail Hesap Verene Kadar Vazgeçmeyeceğiz

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumartesi Anneleri: Son Kayıp Bulunana, Son Fail Hesap Verene Kadar Vazgeçmeyeceğiz - Son Dakika


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