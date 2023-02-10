CUMARTESİ DEPREM ÇANTASI HAZIRLAYAN ELİF RABİA VE AİLESİ, ENKAZ ALTINDA KALDI - Son Dakika
Üye Girişi

CUMARTESİ DEPREM ÇANTASI HAZIRLAYAN ELİF RABİA VE AİLESİ, ENKAZ ALTINDA KALDI

10.02.2023 10:40

KAHRAMANMARAŞ'ta, Elif Rabia Akat (12), geçen cumartesi günü evde deprem çantası hazırladı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, Elif Rabia Akat (12), geçen cumartesi günü evde deprem çantası hazırladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve 'Kaju' isimli kedisi için de çantaya mama koyan Elif Rabia, videoyu Elazığ'da üniversite öğrencisi ağabeyi Enes Melih Akat'a (21) yolladı. Elif Rabia, polis memuru babası Mehmet, annesi Eda Akat ile birlikte videoyu çektikten 2 gün sonra meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde çöken binanın enkazında kaldı. Depremin ardından kente gelerek enkazda sürdürülen kurtarma çalışmalarını takip eden Enes Melih Akat, "Kardeşim videoyu çekince duyarlılığı ile beni sevindirmişti. Yaptığı hazırlık ile deprem olacağı sanki içine doğmuştu. Şimdi annem, babam ve kardeşimin enkazdan canlı çıkması için dua ediyorum" dedi.

Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremde, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mehmet Akat (50), eşi Eda Akat ve kızı Elif Rabia ile birlikte yaşadıkları Hayrullah Mahallesi'ndeki 7 katlı Sabır Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kaldı. Depremi Elazığ'da yaşayan Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Enes Melih Akat, sarsıntının ardından telefonla ulaşamayınca ailesinin yaşadığı Kahramanmaraş'a geldi. Ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını; anne ve babası ile kız kardeşinin enkaz altında kaldığını öğrenen Enes Melih Akat büyük üzüntü yaşadı. Vatandaşlarla birlikte binanın enkazında kurtarma çalışmalarına katılan Enes Melih Akat, aradan geçen zamanda ailesine ulaşamadı.

Enkaz başında gece gündüz ailesinden gelecek umutlu haberi bekleyen Enes Melih Akat, depremden 2 gün önce kardeşi Elif Rabia Akat'ın kendisine gönderdiği video ile büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Cumartesi gecesi kardeşi Elif Rabia'nın kendisine çok sevdiği 'Kaju' isimli kedisi için deprem çantası hazırladığı anlara ilişkin çektiği video görüntüsünü gönderdiğini ve ardından aradığını anlatan Enes Melih Akat, 'Kardeşim cumartesi gece bana video mesaj attı, sonra da arayarak, 'Ağabey ben deprem çantası hazırlıyorum. Biz deprem anında kendimize bakabiliriz ancak kedimiz bakamaz. Onun için de ayrı çanta hazırladım' dedi. Videoda da kardeşim çantaya kedimiz için mama, ilaç, yelek ve tasmasını koyuyor. İzleyince kendisini yeniden aradım ve 'Deprem her an olabilir ama çantayı sürekli yenilemen gerekir' dedim. 2 gün sonra deprem oldu. Sanki deprem olacağı kardeşimin içine doğmuş. Depremden 2 gün önce deprem çantası hazırlamak kimin aklına gelir? diye konuştu.

Depremin ardından Kahramanmaraş'a gelerek ailesini kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Akat, 'Depremin üzerinden 5 gün geçti. Ekipler daha yeni geldi buraya. Bu apartmandan çok kişi kurtarıldı. Daha dün birisi kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı. Allah'tan ümit kesmiyoruz ve inşallah kurtulurlar diye dua ediyorum' diye konuştu.

Anne ve babasıyla birlikte enkaz altında olan Elif Rabia Akat'ın depremden 2 gün önce ağabeyine gönderdiği videolu mesajda, kedisi için hazırladığı deprem çantasının içerisine mama, tasma, ilaç, su yeleğini anlatarak yerleştirdiği görülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMARTESİ DEPREM ÇANTASI HAZIRLAYAN ELİF RABİA VE AİLESİ, ENKAZ ALTINDA KALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:11 4 yaşındaki Eylül, kendisi için siper olan annesinin kucağında bulunarak enkazdan sağ çıkarıldı
11:40 Alana koltuk değnekleriyle gitti! Muslera, depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı
11:38 "Annemizin olduğu enkazdan ses geldi" diyen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istedi
11:36 Destici'nin zor anları! Haberi verirken Meclis kürsüsünde hüngür hüngür ağladı
11:28 Bakan Kurum duyurdu: Hasar tespit sitesi devrede
10:40 Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Deprem bölgesine giden Akşener seçim tarihi hakkında konuştu: 18 Haziran'a yetişir diye düşünüyorum
11:22 Son Dakika: Bakan Özer duyurdu! Deprem felaketi sonrası LGS ve YKS sınavlarında değişiklik
11:11 Enkaz altındaki genç kadının naif konuşması yürekleri dağladı: Tehlikeli diye gelmediler, onlar da haklı
10:15 Hatay'daki 14 asırlık Habibi Neccar Camii de depreme dayanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 12:30:43. #1.12#
SON DAKİKA: CUMARTESİ DEPREM ÇANTASI HAZIRLAYAN ELİF RABİA VE AİLESİ, ENKAZ ALTINDA KALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement