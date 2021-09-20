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Cumartesi günü dolu yağışıyla birleşen fırtınayı uzmanlar anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi - Son Dakika

Cumartesi günü dolu yağışıyla birleşen fırtınayı uzmanlar anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi

20.09.2021 08:45

İstanbul'da cumartesi dolu yağışıyla birleşen fırtına, kenti olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda çatı ve bacalar uçtu. Uzmanlar, türbülans fırtınasının kuzeyden sarkan serin hava nedeniyle kaynaklandığını, uçağı dahi düşürebilecek şiddette olduğunu söyledi.

İstanbul'da cumartesi günü fırtına ve dolu yağışı nedeniyle birçok ilçede ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Dolu yağışının da ara ara etkili olduğu kentte önceki gün yaşanan hava olayını CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen anlattı.

"SICAKLIK FARKINA BAĞLI OLARAK TÜRBÜLANS FIRTINASI MEYDANA GELİYOR"

Şen, İstanbul'un cumartesi günü yaşadıklarının "türbülans fırtınası" olduğunu söyledi ve şunları kaydetti: "Bulutların içerisinde var olan su soğuk. Bu soğuk su aşağıya inince de etrafını da soğutuyor ve sıcaklığı da düşüyor. Sıcaklığın aniden düştüğü esnada da yeryüzündeki daha sıcak hava ile etkileşime giriyor. Bu da türbülanslı yatay ve düşey hareketi meydana getiriyor. Yani sıcaklık farkına bağlı olarak bir enerji oluşuyor. Bu da türbülans fırtınasına neden oluyor. Bu fırtınalar da sadece bulut kümlerinin olduğu noktalarda meydana geliyor. Yani soğuk ve sıcak havanın birleşmesine bağlı olarak bu fırtınalar yaşanıyor."

Cumartesi gecesi İstanbul'da neler oldu? Çatıları uçuran fırtınayı uzmanlar böyle anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi

"UÇAK GİRMİŞ OLSA ÇAKILIR"

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise "Kuzey'den sarkan serin bir hava vardı ve çok lokal bir kütleydi ve bir fırtına hücresiydi. Bu fırtına hücresinde İstanbul'un kuzey kesimlerini etkiledi" dedi.

Havanın Beşiktaş, Sarıyer, Çatalca gibi yerlerde yer yer doluya neden olduğuna dikkat çeken Tek, şunları ifade etti: "Anadolu yakasında da Beykoz ilçesini daha çok etkiledi. Bu hücreye çok fazla güneye sarkmadı. Böyle fırtına hücreleri zaman zaman olur. Önceki akşam yaşanan da hızlı bir akış yaptı, geçişi de çok hızlıydı. Bu fırtına hücresi, İstanbul'un kuzey ilçelerinde farklı farklı zamanlarda yaşandı. Fırtına hücresinin içerisine bir helikopter ya da bir uçak girmiş olsa alıp aşağıya çakar ya da yukarıya fırlatır. Gücü çok fazla. Bir havalimanın üst kısmında meydana gelseydi iniş ve çıkışlarda da ciddi sıkıntılar yaşanırdı. Önceki geceki de küçük bir hücreydi ama oldukça kuvvetliydi. Bir hava kütlesi çevresindeki alandan daha soğuk ve etrafındaki sıcaklık farkıyla birlikte çok güçlü bir hale geliyor ve enerji transferi yaşanıyor. Daha çok mevsim geçişlerin olduğu zamanlarda yaşanıyor."

Cumartesi gecesi İstanbul'da neler oldu? Çatıları uçuran fırtınayı uzmanlar böyle anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji tarafından yeni açıklanan hava durumu tahmin raporuna göre hava sıcaklığı çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Pazartesi ve salı günü belli bölgelerde görülen sağanak yağış çarşamba gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak. Yurdun kuzeyi başta olmak üzere Hatay, Nevşehir, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Kars, Gümüşhane, Bayburt'ta sağanak yağış etkisini gösterecek.

Ankara ve İzmir'de ise sağanak yağış beklenmiyor. Perşembe günü sağanak yağış etkisini artırarak devam edecek. Cuma günü ise sağanak yağışın yurdun bir kısmını terk etmesi bekleniyor.

Cumartesi günü dolu yağışıyla birleşen fırtınayı uzmanlar anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi

Cumartesi, İstanbul, Fırtına, Uçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumartesi günü dolu yağışıyla birleşen fırtınayı uzmanlar anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumartesi günü dolu yağışıyla birleşen fırtınayı uzmanlar anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi - Son Dakika
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