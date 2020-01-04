Cumartesi gününün iddaa bankosu İskoçya'dan! Kaçırmayın... - Son Dakika
Son Dakika Spor Cumartesi gününün iddaa bankosu İskoçya'dan! Kaçırmayın... - Son Dakika Spor

Cumartesi gününün iddaa bankosu İskoçya'dan! Kaçırmayın...

6 saat önce

Bu bir ilandırBRECHIN - COVE RANGERSİskoçya Lig 2'de (4. kademe) yaptığı yatırımla rakiplerinin oldukça üzerinde bir kadro kuran Cove Rangers, 18 hafta sonunda da zirvede yer alarak bu yatırımların meyvesini -şimdilik- aldı.

Cumartesi gününün iddaa bankosu İskoçya'dan! Kaçırmayın..., System.String[]

Bu bir ilandır


BRECHIN - COVE RANGERS


İskoçya Lig 2'de (4. kademe) yaptığı yatırımla rakiplerinin oldukça üzerinde bir kadro kuran Cove Rangers, 18 hafta sonunda da zirvede yer alarak bu yatırımların meyvesini -şimdilik- aldı.


Dundee United'dan kiralanan Declan Glass, 2000 doğumlu olmasına rağmen müthiş bir oyun görüşüne sahip ve sezonun ilk bölümünde de 21 resmi maça çıkıp 17 gole katkı yaptı. (7 gol - 10 asist)


Geçtiğimiz günlerde yüksek profilli Fraser Aird ile yollarını ayıran Cove Rangers, kadrosunda Aberdeen çıkışlı Fraser Fyvie ve Mitchell Megginson gibi önemli isimleri de bulunduruyor...


Brechin ise çok kötü bir sezon başlangıcı yapmış, arkasını da toplayamamıştı.


Stirling Albion deplasmanı sonrası iç sahada Cowdenbeath'i de geçip 2 maçlık ufak bir seri yakaladılar ama sonrasında fabrika ayarlarına geri döndüklerini, kaybedilen maçlar ve acemice harcanan pozisyonlarla bir kez daha hatırlattılar.


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Cove Rangers'ın bu sezon deplasmanda oynadığı 9 lig maçının 8'i karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti. Gol barajının aşılmadığı maçı da 2-0 kazandılar.


Bu 9 deplasmanda dikkat çeken bir diğer nokta ise, 7 tanesinde ilk yarıdan en az 2, 6 tanesinde ise ilk yarıdan en az 3 gol izledik...


Brechin'in iç sahadaki son 7 maçının 6'sı "KG VAR" bitti. 0-0 biten son maçta ise taraftarlar 35 şut, 15 korner izledi.

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Takım kalitesi bu ligin çok üzerinde olan Cove Rangers, savunma kurgusu zayıf Brechin deplasmanında mutlaka kazanacak ve rakiplerini domine etmeye devam edecektir.


Bu sezon bu sahada oynanan ilk maçı da 4-2 kazanmışlardı. İkinci maçta ise ilk 75 dakika 0-0 geçildi, mücadele sonunda tabelada 3-0 yazarken, istatistik kağıdında ise 33 şut 13 korner gibi korkunç (!) şeyler yazıyordu.


Hem gol barajı aşılır, hem de Cove Rangers rahat kazanır/ kazanmalı!


"MS2 + 2.5 ÜST" öneriyorum...

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:13 
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