Cumartesi kısıtlaması kalktı, Bebek Sahili'nde hareketlilik yaşandı - Son Dakika

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Cumartesi kısıtlaması kalktı, Bebek Sahili'nde hareketlilik yaşandı

Kısıtlamasız cumarteside trafik yoğunluğu yüzde 76 oldu

İSTANBUL - Hafta sonu kısıtlamasız ilk cumartesi gününde, Bebek Sahili'nde hareketlilik yaşandı. Havadan görüntülenen sahilde kimi vatandaşlar balık tutarken, kimileri de yürüyüş yaptı. İBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğunun yüzde 76'ya çıktığı ve Bebek-Arnavutköy sahil şeridinde trafik oluştuğu görüldü.

Kademeli normalleşme sürecinde Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kararının kaldırılmasıyla Bebek Sahili'nde hareketlilik yaşandı. Havadan görüntülenen sahile, balık tutmak ve yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi. Öte yandan İBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğunun yüzde 76'ya çıktığı ve Bebek-Arnavutköy sahil şeridinde trafik oluştuğu görüldü.