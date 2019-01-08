Cumartesi Pazarı Pazara Hazır
2 saat önce
Sivas Belediyesi tarafından modernize edilen Cumartesi Pazarı Pazar alışverişine hazır hale getirildi.
Sivas Belediyesi
tarafından modernize edilen Cumartesi Pazarı Pazar alışverişine hazır hale getirildi.
Sivas'ın Yenidoğan
Mahallesinde kurulan cumartesi pazarının üstü, Sivas Belediyesi tarafından dayanıklı ve estetik görünüme sahip, membran ile kapatıldı. İlki Cuma Pazarı'na yapılan yeni pazar uygulamasının ikincisi ise toplamda 4 bin 300 metrekare alana sahip Cumartesi Pazarı oldu.
Yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan pazar içerisinde, bir zabıta merkezi ve pazarcı esnafın ihtiyaç duyduğu lavabolar da yer alıyor. Alanda ayrıca 24 saat kayıtta olan güvenlik kameraları da bulunuyor.
Haftanın bir günü pazar olarak kullanılacak olan alan diğer günlerde ise toplu organizasyonlar için kullanılabilecek. Mahalle sakinleri için çok amaçlı kullanılan bir mekan haline gelen pazar yeri aynı zamanda araçların park edilebildiği bir otopark oldu. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:47 Kaynak: İHA
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