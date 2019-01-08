Cumartesi Pazarında Çalışmalar Tamamlandı

Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan cumartesi pazarında çalışmalar tamamlandı.

Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan cumartesi pazarında çalışmalar tamamlandı.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenidoğan Mahallesi'nde kurulan cumartesi pazarının üstü, dayanıklı ve estetik görünüme sahip membran ile kapatıldı.



İlki cuma pazarına yapılan yeni pazar uygulamasının ikincisi ise toplamda 4300 metrekare alana sahip cumartesi pazarında gerçekleştirildi.



Yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan pazar içerisinde, bir zabıta merkezi ve pazarcı esnafın ihtiyaç duyduğu lavabolar da yer alıyor. Alanda ayrıca 24 saat kayıtta olan güvenlik kameraları da bulunuyor.



Haftanın bir günü pazar olarak kullanılacak olan alan diğer günlerde ise toplu organizasyonlara açık olacak. Mahalle sakinleri için çok amaçlı kullanılan bir mekan haline gelen pazar yeri aynı zamanda araçların park edilebildiği bir otopark oldu.

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