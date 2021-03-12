Cumartesi yasağının kalkması AVM cirolarına yüzde 30 katkı sağladı - Son Dakika

Cumartesi yasağının kalkması AVM cirolarına yüzde 30 katkı sağladı

12.03.2021 09:33
Cumartesi yasağının kalkması AVM cirolarına yüzde 30 katkı sağladı, System.String[]

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma serbestliğinin AVM'leri olumlu etkilediğini belirterek, "Kafe ve restoranların da tekrar faaliyete geçmesi ve bu durumun psikolojik etkisiyle birlikte cumartesi günlerinin açılmış olması cirolarda...

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma serbestliğinin AVM'leri olumlu etkilediğini belirterek, "Kafe ve restoranların da tekrar faaliyete geçmesi ve bu durumun psikolojik etkisiyle birlikte cumartesi günlerinin açılmış olması cirolarda yüzde 30'lar seviyesinde artış sağladı." açıklamasını yaptı.

Venezia Mega Outlet'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Isıgöllü, cumartesi sokağa çıkma serbestisinin alışveriş merkezlerine etkilerini değerlendirdi.

Çalışanların hafta sonu AVM'ye gidememesi ve AVM'lerdeki restoranların sadece al-götür hizmet vermesi sebebiyle hafta içi ziyaretçi sayılarındaki düşüşün kademeli normalleşme ile eski haline dönmeye hazırlandığını aktaran Isıgöllü, "Hafta sonları AVM'lerin, alışveriş anlamında en verimli günleridir. Özellikle kış döneminde, toplam alışverişin yüzde 50'si hafta içi, yüzde 50'si hafta sonu gerçekleşiyor gibi düşünülebilir.

Kafe ve restoranların da tekrar faaliyete geçmesi ve bu durumun psikolojik etkisiyle birlikte cumartesi günlerinin açılmış olması cirolarda yüzde 30'lar seviyesinde artış sağladı. Sokağa çıkma yasağının kalktığı ilk cumartesi gününde en çok alışveriş yapılan kategoriler yine değişmedi. Spor giyim, teknoloji ve ev konsepti ürünler pandemi sürecinin başından beri en çok rağbet gören kategoriler." bilgilerini verdi.

"Ziyaretçiler sosyal mesafe kuralları kapsamında AVM'ye kabul ediliyorlar"

Tüketicilerin ertelenmiş ihtiyaçlarını karşılamak istediğini aktaran Isıgöllü, şunları kaydetti:

"İnsanlar 1 yıldır asgari seviyede hayatın içinde ve ağırlıklı olarak evlerine kapanmış durumdalar. Bu sebeple öteledikleri ve acil olmayan ihtiyaçlarını bu dönemde gidermeye başladılar. Kısıtlamaların kademeli olarak kalkmaya başlamasıyla birlikte tüm kategorilerde ciddi bir hareketlenme başladı. Okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla çocuk giyimi ve pandemi süresince en düşük kategori olan kadın giyim segmentinde son günlerde çok ciddi oranlarda ciro artışları yaşanıyor.

Pandeminin başladığı günden bugüne kadar hayatımıza birçok yeni kural girdi. AVM'lere girişte ziyaretçilerin ateşleri ölçülüyor ve HES kodu sorgulamaları yapılıyor. Bu aşamaları geçen ziyaretçiler maskeli olarak ve sosyal mesafe kuralları kapsamında AVM'ye kabul ediliyorlar. Hem AVM genelinde, hem de mağazalarda, içeride aynı anda bulunabilecek kişi kapasiteleri belirleniyor."

"Herkes kişisel hijyen kurallarını uyguladığında bulaşma ihtimali ortadan kalkıyor"

Isıgöllü, AVM yönetimlerinin, alışveriş merkezleri içerisindeki yüzlerce mağazada, ortak alanlarda, binlerce çalışan ve on binlerce ziyaretçinin sağlığı için kuralların uygulanmasını sağlamaya çalıştığını ifade ederek, alışveriş merkezlerinin en baştan itibaren ilgili kamu otoriteleri tarafından neredeyse her gün denetlendiğini belirtti.

Aslında tedbirlerin tamamının insanların bireysel tedbirler almalarına dayandığını ifade eden Isıgöllü, "Herkes maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarını uyguladığında virüsün bulaşma ihtimali ortadan kalkıyor. Bu bilinç olduğunda, virüs etkisi ve vaka sayıları giderek azalacaktır. Dolayısıyla kısıtlamalar da kademeli olarak kaldırılarak normalleşme süreci hızlanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumartesi yasağının kalkması AVM cirolarına yüzde 30 katkı sağladı - Son Dakika


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