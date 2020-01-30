Cumayeri halkı Elazığ'a yardım elini uzattı - Son Dakika

Cumayeri Elazığ'ı unutmadı. Cumayeri Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya halk yoğun ilgi göstererek, yardımlarını Elazığlılar için topladı.



Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından yıkımların yaşandığı, ölümlerin olduğu depremin yaralarının sarılması için başlatılan yardım kampanyalarına Cumayeri Belediyesi de katıldı. Cumayeri Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına halk yoğun ilgi gösterdi. Yaşanan depremler nedeniyle halen evlere girilemeyen Elazığ ve Malatya'da insanların soğuk hava nedeniyle Cumayeri halkı afetzedelere ulaştırılmak üzere kuru gıda, ısıtıcı, kışlık giyecek yardımı yaptı.



Yardım kampanyası ile ilgili olarak konuşan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu; "Öncelikle hem Elazığ hem Malatya'da depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Depremi en iyi bilen Düzce. 1999'da ciddi anlamda bir deprem yaşadık. Kayıplarımız daha fazlaydı. Elazığ ve Malatya'da ki depremde kayıp sayımız nispeten daha düşük ama gönül isterdi ki hiç olmasın. Maalesef şöyle bir gerçek var ki ülkemizde bir deprem bölgesinde bulunuyor. Biz bunları yaşayacağız. Bu deprem sürekli devam ediyor. Her gün binlerce depremi maalesef bu ülkede yaşıyoruz. Bizde depremi bilen ilçe olarak ilçe halkı olarak duyarlılığımızı tabi göstermek zorundayız. Allah razı olsun halkımızdan 1 tır malzeme bunun içerisinde kuru gıda malzemeleri ısıtıcılar ve bebek bezleri dahil olmak üzere Cumayeri halkı bir araya geldi. Gerçekten bizde getireceğiz diye insanlar bir araya geldi. Bir tır malzemeyi Elazığ'a göndereceğiz. Ben burada yardım eden deprem yaşamış halkımıza yardım eden vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz çok fazla bir şey yapmadık. Biz sadece bu işi organize ettik. Tırı gönderen arkadaşımız siz malzemeleri ayarlayın biz hiçbir bedel istemeden biz tırı gönderelim dediler. Herkes elini taşın altına koydu. Bu tip afetlerde hep birlikte bir arada olunca üstesinden gelebiliyoruz. Devlet elinden gelen desteği yaptı. Ciddi bir çalışma oldu. Hem Sivil Toplum Kuruluşları hem de kamu kurumları ciddi bir çalışma yaptı. Bizde burada karınca kararınca Cumayeri olarak Cumayeri halkı olarak 1 tır Elazığ'a depremden zarar görmüş insanlarımıza bir katkı sunmuş olacağız" dedi.



Ardından yardımların toplandığı tır, afetzedelere yardımları ulaştırmak için Elazığ'a hareket etti. - DÜZCE