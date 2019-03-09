Cumayeri'nde Kadınlar Günü Etkinliği Büyük İlgi Gördü
1 saat önce
8 Mart Dünya Kadınlar günü tüm yurtta olduğu gibi Cumayeri'nde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
8 Mart
Dünya Kadınlar günü tüm yurtta olduğu gibi Cumayeri
'nde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumayeri Belediyesi tarafından düzenlenen, Elif makamı musiki Topluluğunun ve Avukat Leyla Ekmen Epözdemir'in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Cumayeri Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla Gümüş
Düğün salonunda kadınlara özel etkinlik düzenlendi. Program öncesi kısa bir konuşma yaparak Dünya kadınlar gününün önemine değinen Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna
; "Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün. Bir hadisi şerif var, "Cennet Annelerin Ayaklarının altındadır" yani islamın kadınlara verilen önemi buradan da çok net görüyoruz. Biz de annelerimize saygıda kusur etmedik etmeyeceğiz. Annelerimize hürmette kusur etmeyelim, onları kırmayalım, onları üzmeyelim, hayırlı bir evlat olmayı kendimize adzedelim. Çünkü insanlar nefes aldığı sürece yaşayacak ve yaşlanacak. Onlara yaşlılık hallerinde öf bile demeyelim. Onların duasını almaya gayret edelim. Çünkü cennet annelerin ayağı altındadır. İnşallah önümüzdeki dönem bu tür programları yapacağımız büyük salonumuzda gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
Başkan Tuna'nın ardından Elif Makamı musiki topluluğu sahne aldı. Son olarak konuşmacı Avukat Leyla Ekmen Epözdemir katılımcılara Aile nasıl yönetilir, mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir, aile içinde nasıl iletişim kurulmalı gibi konuları anlattı. - DÜZCE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:35 Kaynak: İHA
Ukrayna'da Radikal Sağcı Erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Yürüyüş Yapan Kadınlara Saldırdı
Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 8 Mart'ı Kutlayanlara Küfür Etti
Bacanağı Cezaevine Girince Baldızının Evinde Kalıp Küçük Kızını İstismar Etmiş
Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu