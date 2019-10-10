Son Dakika Haberleri: Cumayeri'nde kaldırımlar yıkanıyor
Son Dakika Güncel Cumayeri'nde kaldırımlar yıkanıyor

Cumayeri'nde kaldırımlar yıkanıyor

41 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi tarafından cadde ve kaldırım yıkama çalışmaları başlatıldı.

Cumayeri'nde kaldırımlar yıkanıyor, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi tarafından cadde ve kaldırım yıkama çalışmaları başlatıldı.


Cumayeri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından gece cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkanırken gündüzde kaldırımlar tek tek yıkandı. Vatandaşlar kaldırımların yıkanmasının çok iyi olduğunu söylerken belediye yetkilileri kaldırımların belli aralıklarla yıkanacağını bildirdi. - DÜZCE

Cumayeri, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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