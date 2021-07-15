Cumayeri'ni ilçe halkıyla birlikte yönetiyor - Son Dakika

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, göreve başlamadan önce "Cumayeri'ni, Cumayerlilerle yöneteceğiz" sözünün arkasında durmaya devam ediyor. Koloğlu, bu kapsamda 4. Halk Günü toplantısında ilçe halkının görüş ve önerilerini dinledi, sıkıntı ve talepleri ise tek tek not aldı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu halkla iç içe ve şeffaf yönetim anlayışına devam ediyor. Bu kapsamda fırsat buldukça belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır olduğu halk günü toplantıları düzenleyen Koloğlu, toplantılarda hem ilçenin daha yaşanabilir olması için halkın görüş ve önerilerini hem de istek ve talepleri dinleyerek çözüme kavuşturuyor.

Bu çerçevede düzenlenen Cumayeri Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen 4. Halk günü toplantısında da vatandaşlar dinlendi. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, toplantıların devam edeceğini belirterek "4. Halk Günü toplantımızı gerçekleştirdik. Öncelikle katılım sağlayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Halk Günü toplantıları Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında bir köprü oluşturduğunun bilincinde olarak bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Projelerimiz ile ilgili çalışmaları sosyal medyadan sürekli paylaştığımız için, bu tür toplantılarda hizmetlerin anlatımı kısa kesip vatandaşlarımızın sıkıntılarını veya taleplerini dinlemeyi seçiyoruz. Bu toplantıda da bunu yaptık. Halkımızdan gelen tüm talepleri ilgili birim amirlerimizin de katıldığı toplantıda not aldık. Dediğimiz gibi Cumayeri'ni sizler ile yöneteceğiz" dedi. - DÜZCE