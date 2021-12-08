Cumayeri zabıta ekiplerinden market denetimi - Son Dakika

Cumayeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde özellikle gıda ürünleri denetlendi.

Cumayeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki markerlerde gıda, gramaj, tüketim tarihi ve hijyen konularında denetledi. Marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere el koyan zabıta ekipleri market işletmecileri hakkında gerekli cezai işlemleri uygularken, ürünleri imha etti. Cumayeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı alışveriş yapmaları için, ekiplerimiz rutin olarak tüm marketlerimizi denetlemektedir. Vatandaşlarımızdan da alışverişlerinde dikkatli olmasını, aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmelerini öneriyoruz. Olumsuz bir durumda bize bildirmelerini, hem kendi açılarından hem de diğer vatandaşlarımız açısından önem arz etmektedir" denildi. - DÜZCE