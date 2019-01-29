Son Dakika Haberleri: Cumhrubaşkanı Erdoğan, sinema sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhrubaşkanı Erdoğan, sinema sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhrubaşkanı Erdoğan, sinema sektörü temsilcileriyle bir araya geldi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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