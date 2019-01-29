Cumhrubaşkanı Erdoğan, sinema sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
55 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12
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