CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DA (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'da yapımı devam eden Kadın Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu. Erdoğan daha sonra Tersane İstanbul'u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Kasımpaşa'daki eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda yapımı devam eden Kadın Müzesi inşaatını ziyaret etti. Erdoğan burada, yapımı devam eden camide de incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretleri sırasında Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

Görüntü dökümü: ----------------Erdoğan'ın konvoyunun Kadın Müzesi'ne gelişi

-Konvoyun çıkışı

- İstanbul