Cumhur İttifakı 31 Mart'tan Sonra da Devam Edecek"

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HÜDA PAR, 31 Mart Seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu'da Seçmenlerini Yönlendireceklerini Açıkladı

Emniyet Müdüründen Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak