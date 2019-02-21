Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı' Adayı Bahadır Güler Adaylıktan Çekildi

Cumhur İttifakı' Adayı Bahadır Güler Adaylıktan Çekildi

15 dakika önce

Bilecik'te AK Parti'nin belediye meclis üyesi listesinden 2'nci sıra adayı gösterilen Bahadır Güler adaylıktan çekildi.

Cumhur İttifakı' Adayı Bahadır Güler Adaylıktan Çekildi, System.String[]
Bilecik'te AK Parti'nin belediye meclis üyesi listesinden 2'nci sıra adayı gösterilen Bahadır Güler adaylıktan çekildi.

19 Şubat günü AK Parti Bilecik merkezde MHP ile yaptığı 'Cumhur İttifakı' nedeniyle Söğüt ilçesinden belediye başkan adayını geri çekmişti. Buna karşılık MHP de Bilecik merkezde belediye başkan adayı gösterilen Akın Atakan'ı geri çekmişti. Bilecik Merkez İlçe Seçim Kuruluna listelerin teslim edilmesinin son gününde AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından belediye meclis üyeliği adaylarının bulunduğu 3 kontenjan ve 22 kişilik liste teslim edildi. Bu listede 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20'nci sıralara MHP'nin verdiği adaylar gösterildi. Bu sıralamada 2'nci sırada yer alan Bahadır Güler adaylıktan çekilirken yerine MHP'nin Bilecik merkezden belediye başkan adayı gösterdiği Akın Atakan yazıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Politika
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