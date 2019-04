Cumhur İttifakı Adayı Baydar'dan Teşekkür Mesajı

Cumhur ittifakı Ak Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, 31 Mart yerel seçimleri sonrası mesaj yayımladı.

Baydar mesajında, "Cumhur ittifakı Ak Parti Ardahan Belediye Başkan adayı olarak yürütmüş olduğum seçim çalışmalarında, sıkmadık el, çalınmadık kapı bırakmamaya özen göstererek ziyaretlerde bulundum. Ardahan Halkının teveccühü ile sıcak ve samimi bir çalışma gerçekleştirdim.Bu dönemde hane hane insanlarımızı daha çok tanıma ve dinleme fırsatım oldu.



30 Mart 2014 Yerel seçimleri ve 24 Haziran genel seçimlerini dikkate aldığımızda oylarımızda yaklaşık yüzde %45 oranında artış sağlanarak, 6 Belediye Meclisi Üyesi ve 2 İl Genel Meclisi Üyesi kazanılmıştır, lakin bu artış Belediye Başkanlığı seçimini kazanmamıza yetmemiştir. CHP ve Hdp 'nin ittifak yapması, ayrıca bazı karanlık odakların aksi yöndeki çalışmaları seçimi aleyhimize etkilemiştir. Son haftaya kadar kamuoyu yoklamalarında % 15 civarı oyu görünen İyi partinin seçim sonuçlarında görünen, sözüm ona aldığı oy manidardır. Bu süreçte 4501 oy vererek şahsımı ve partimi yalnız bırakmayan başta kadirşinas Ardahanlı hemşehrilerime,Ardahan'da yaşayan kamu çalışanlarına, Milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan Atalay'a,İl Başkanımız Hakan Aydın ve yönetimine,İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza, Merkez İlçe başkanımız Fırat Avşar'a ve yönetimine, AK Parti Teşkilat mensuplarına, köy mahalle başkanlarına, sandık başkanlarımıza, müşahitler ve parti gönüllülerine, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, Ülkü Ocak'ları Başkanı ve Teşkilatlarına, Şahsım ve Partim adına teşekkür ederim.



31 Mart günü huzur ve güveni sağlayan Başta Ardahan Valimiz Mustafa Masatlı olmak üzere, İl Emniyet müdürümüze, güvenlik personeline ve resmi görevlilere şükranlarımı sunuyorum. Ardahanımıza ve partimin davasına dün olduğu gibi bugünde bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim.Bu davaya gönül vermiş bir partili olarak Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim destekçisi olacağım.



Diklenmeden, dik durmaya çalıştığım bu süreçte, sevinerek gördümki, bu seçimdeki en büyük galibiyetimin her partiden her ideolojiden her bölgeden insanımızda Yunus Baydar olarak, yaptığım iyilik ve dostluklarla gönüller'e girmiş, yer bulmuş olmamdır.Elbette beşeriz, eksik kaldığım hususlarda olmuştur, bu vesileyle noksanlıklarımı görerek telafi etmeye çalıştım. Temennim odurki birileride memleketimize Ardahanımıza karşı sorumlulukları çerçevesinde, eksikliklerini görür ve tekerrürü noktasında şapkalarını önlerine koyarak düşünme basiretinde bulunurlar.



Son olarak hakkımdaki asılsız iddiaları hiç bir vakit dikkate almadım ve kamuoyu vicdanına bıraktım, etrafımızdaki dönen karanlık odakların oyunlarını gördüm ama Allah'a havale ettim.



Genel siyasi konjonktürde gördüğümüz, belirli güruhlar tarafından Ülkemizdede oluşturulmaya çalışılan yapının, ilimizdeki yansımasınında katkılarıyla kazanan, CHP- HDP ittifakı adayı Sayın Faruk Demir'i tebrik eder, sonucun Ardahanımıza hayırlı olmasını dilerim." dedi - ARDAHAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

