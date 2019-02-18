Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Adayı Çerçi Esnaf Ziyareti Yaptı

Cumhur İttifakı Adayı Çerçi Esnaf Ziyareti Yaptı

1 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Dr. Mehmet Çerçi, çarşı esnafını ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Adayı Çerçi Esnaf Ziyareti Yaptı, System.String[]
Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Dr. Mehmet Çerçi, çarşı esnafını ziyaret etti. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde destek isteyen Başkan Çerçi, vizyon projelerini çok yakın bir zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Dr. Mehmet Çerçi, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi. Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Yönetimi ve Meclis Üyeleri de eşlik etti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin önemine dikkat çeken Başkan Çerçi, vatandaşın teveccühüyle yeni dönemde de büyük projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Vatandaş ve esnaflarla tek tek sohbet eden Çerçi büyük ilgi gördü. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Çerçi, "Görev süremiz boyunca şeffaf, hizmet odaklı bir anlayışla çalıştık. Her zaman vatandaşlarımızla bir arada olduk. Yeni bir belediye olarak şehrimizi geliştirmek, güzelleştirmek adına mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştık. Söz verdiğimiz projelerin birçoğunu hayata geçirdik. Vatandaşımızın teveccühüyle yeni dönemde de birbirinden güzel projeleri hayata geçireceğiz" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:03 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım Bugün Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edecek AK Partili İsim, Cumhur İttifakı'na Destek Kararı Alan BBP'ye Resti Çekti

Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi Ankara Barosu, Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:39:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Adayı Çerçi Esnaf Ziyareti Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]