Cumhur İttifakı Adayı Çetin Nazik, "Dışarıda Ciddi Algılar Oluşturulmaya Çalışılıyor"
1 saat önce
Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik, kendilerine karşı dışarıda ciddi algılar oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.
Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik
, kendilerine karşı dışarıda ciddi algılar oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimler de Karslıların tercihlerini düşünerek çok iyi yapmaları gerektiğini ifade eden Çetin Nazik, Karslıların Cumhur İttifakı çatısı altında buluştuğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik, "Artık gerçekleri görmenin zamanı geldi. Cumhur İttifakı Kars'a büyük bir heyecan getirmiştir. Büyük bir güven getirmiştir. Büyük bir heyecan getirmiştir" dedi.
Karslıların kafasını karıştırmak isteyenler olduğuna dikkat çeken Nazik, "Dışarıda ciddi algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Bizler sağduyu, Karslılar olarak neyin ne olduğunu biliyoruz. Hergün kar topu gibi büyüyoruz. Çünkü Kars'ın umudu Cumhur İttifakı, hükümetin desteği devletin eli Kars'a değecek" diye konuştu.
31 Mart'ta kendilerine görev verildiğinde Kars'ın öncelikli sorunlarını çözeceklerini ve projelerini tek tek hayata geçireceklerini sözlerine ekleyen Çetin Nazik, hükümetin nimetlerinden Karslıların fazlasıyla nasibi alacağını kaydetti. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:21 Kaynak: İHA
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