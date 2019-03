Cumhur İttifakı Adayı Çetin Nazik'ten Sağlık Çalışanlarına Mektup

Cumhur İttifakı Adayı Çetin Nazik, sağlık çalışanlarını ziyaret edip, mektup ve karanfil vererek 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.

Çetin Nazik, eşi Nurgül Nazik ve beraberinde Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte, Kars Harakani Devlet Hastanesini ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Nazik, sağlık çalışanlarına karanfil dağıtırken birer de mektup verdi.



Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, sağlık çalışanlarına verdiği mekupta, "Çok Kıymetli Sağlık Çalışanı Kardeşim; Sağlık insan için en önemli değerdir. Merhum Hünkarımız Kanuni Sultan Süleyman sağlığın önemini; "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes gibi" sözleriyle çok güzel anlatmıştır" ifadesine yer verdi.



Nazik, sağlık çalışanlarına verdiği mektuğta şu ifadelere yer verdi:



"Sağlık Anadolu insanının dualarında da ilk sıraları almaktadır. Dualarımızda; "Allah sağlık ve sıhhat versin. Allah şifa versin. Allah sağlık ve afiyet versin" deriz. İşte kıymetli sağlık çalışanı kardeşim sizler bu kadar değerli ve kutsal bir görevi icra etmekte, yerine getirmektesiniz. İyi ki varsınız.



Siz sağlık çalışanlarımız, bazen vücuttaki bir soruna, bazen yürekteki bir sızıya, bazen de ruhun dehlizlerinde filizlenen bir derde şifa üretiyorsunuz, merhem oluyorsunuz. Hastalarımızı iyileştiren, şifa dağıtan, yüzlerini güldüren, sıhhatli bir hayat için deva üreten siz doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Bu hizmetlerinizin karşılığı maddi değerlerle ölçülemez, bunun da bilincindeyiz. Hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın hastalardan ve onların yakınlarından aldıkları dua herhalde hiçbir maddiyatla ölçülmez. Rabbim her birinizden ayrı ayrı razı olsun.



Toplumun beden ve ruh sağlığı için fedakarca mücadele veren, gece gündüz çalışan sağlık kahramanları her türlü takdir ve tebriği ziyadesiyle hak etmektedir. Her türlü yüce takdirin üzerinde görevler icra eden, sağlığımız için mücadele veren sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti de alsa kabul etmiyoruz. Şifa dağıtan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıları terörist saldırılarından farklı görmüyoruz. Sağlık çalışanlarımıza kalkan elleri asla affetmeyeceğiz. Şifa dağıtan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti kınıyoruz, lanetliyoruz.



Halkın sağlığına emek veren yarım milyonu aşkın sağlık çalışanı olarak büyük fedakarlıklar üstleniyorsunuz. İnsanüstü bir gayretle, halka sağlık hizmeti ulaştırmak için emeğini değil, hayatını ortaya koyan bir anlayışla çalışıyorsunuz. Ancak eşit, güvenli ve hakkaniyetli çalışma koşullarına tam olarak sahip değilsiniz.



Sağlık çalışanlarının iş yükünün çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bir sağlık çalışanın AB standartlarına göre 4 sağlık çalışanının işini yaptığının farkındayız. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni sağlık personeli alımları, belediyelerin sağlık sistemine katkılarıyla omuzlarınızdaki yük hafifletilecektir. Sağlık çalışanlarımıza daha iyi çalışma koşulları sağlanacaktır.



Bu düşüncelerle, ülkemizin dört bir köşesinde, insan hayatını her türlü menfaatin üzerinde tutarak fedakarca hizmet veren hekimlerimiz, hemşirelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Bu anlamlı günün sağlık çalışanlarımıza emeklerinin, alın terlerinin, hizmetlerinin karşılık bulduğu günler getirmesini diliyorum. Hepinizin daha huzurlu, aydınlık 14 Martlara ve yarınlara ulaşmanız için duacıyım." - KARS

