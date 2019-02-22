Cumhur İttifakı Adayı Kadir Kara, Ak Parti Teşkilatı İle Bir Araya Geldi

Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda Başkan Kara, Ak Parti teşkilatının il, ilçe, kadın kolları ve mahalle başkanları ile bir araya geldi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda ilk olarak kürsüye çıkan MHP Osmaniye İl Başkanı Ahmet Melih Loş ise konuşmasında, "Seçmenler gerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerekse genel seçimlerde cumhur ittifakının başarısının yerel seçimlerde de tekrarını görmek isteyecektir. Cumhur ittifakı bayrağımıza, vatanımıza, bekamıza ve geleceğimize sahip çıkmaktır." dedi.

AK PARTİ İL BAŞKANI HAMZA TOR, "KADİR KARA AK PARTİ'NİN DE ADAYIDIR"

Programda konuşan Ak Parti İl Başkanı Hamza Tor, "Ak Parti'nin Osmaniye'de belediye başkan adayı vardır. Kadir Kara, Ak Parti'nin de adayıdır." dedi. Cumhur ittifakının başkenti Osmaniye'de, belediye başkan adayımız Kadir Kara, Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere emanetidir diyerek şunları söyledi:

"Yüreğimizi, gönlümüzü, ufkumuzu sağlam tutmamız ve sağlam adımlarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hemşehrimiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu milletin bekası için sarfettiği çabayı da anlaması ve anlatması en çok gereken ilin de Osmaniye olduğunu düşünüyoruz. Osmaniye'yi bu anlamda cumhur ittifakının başkenti kabul ediyoruz. Bizler Ak Parti ailesi olarak er kişinin hakkını vereceğiz ve Kadir Kara başkanımızı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın bizlere emaneti olarak kabul edeceğiz." ifadelerini kullandı. Ak Parti İl Başkanı Hamza Tor konuşmasının sonunda bir akitleşme yaparak tüm teşkilat mensuplarından durmaksızın çalışmaları için söz aldı.

KADİR KARA, "SİZLERE SONUNA KADAR GÜVENİYORUM"

Cumhur İttifakı adayı olmanın onurunu, şerefini ve gururunu yaşadığını belirten Başkan Kara, "Yol Arkadaşlarım" diye hitap ettiği Ak Partililere sizlere sonuna kadar güveniyorum diyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Dünya Lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli, 31 Mart sonrasını görüyorlar. 31 Mart sonrası için birilerinin hesapları var.Cumhur ittifakı sadece bir yerel seçimler değil, birileri kabul etmese de bu bir beka meselesidir. Allah'ın izniyle her alanda tüm darboğazları aşarak sırt sırta, omuz omuza vererek bu ülkenin refaha çıkması noktasında iki büyük liderin Türkiye'nin geleceği ile ilgili ortaya koydukları mücadeleyi hep birlikte onların birer temsilcisi olarak hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin ve Türk Dünyasının Bilge Lideri hemşerimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin bu şehirde hem Ak Parti'nin hem MHP'nin ortak adayı olmak onurunun yükünü ve ağırlığını sizlerin göstermiş olduğu bu içtenlik ve samimiyet duyduğum onurun gururun çok daha ötesine taşıdı. Başarmak için gecemi gündüzüme katarak hiç durmaksızın çalışarak bu başarıyı onlara olan vefam ve sizlere layık olmak adına çok daha fazla çalışacağımı bilmenizi istiyor bu duygusallık ve samimiyetinizden dolayı hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Osmaniye'de Cumhur İttifakının adayı olmaktan şeref ve onur duyuyorum. İnşallah 31 Mart akşamında zafer yüce Mevla'nın izni ve inayetiyle bu dünyada ülkemize, topraklarımıza ve bu güzel insanlarımıza çile çektirmeye çalışanlara karşı dik duran Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel başkanımıza çok değerli bir sonuçla huzurlarına çıkmayı nasip eylesin inşallah diyor hepinize saygılar sunuyor sizlere sonuna kadar güveniyorum." İfadelerini kullandı.