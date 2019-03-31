Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Yarka: "Ankara'dan Şırnak'a İlk Geldiğimde 831 Araç ile Karşılandım....
20 dakika önce
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Yarka: "Ankara'dan Şırnak'a ilk geldiğimde 831 araç ile karşılandım. Şırnak'ın artık hizmet siyasetine destek vereceğine inandım"ŞIRNAK - Cumhur İttifakı adayı Mehmet Yarka, kesin olmayan sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Yarka
: " Ankara
'dan Şırnak
'a ilk geldiğimde 831 araç ile karşılandım. Şırnak'ın artık hizmet siyasetine destek vereceğine inandım"
ŞIRNAK - Cumhur İttifakı adayı Mehmet Yarka, kesin olmayan sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:40 Kaynak: İHA
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