Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Yarka: "Ankara'dan Şırnak'a İlk Geldiğimde 831 Araç ile Karşılandım....

Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Yarka: "Ankara'dan Şırnak'a İlk Geldiğimde 831 Araç ile Karşılandım....

20 dakika önce

Cumhur İttifakı adayı Mehmet Yarka: "Ankara'dan Şırnak'a ilk geldiğimde 831 araç ile karşılandım. Şırnak'ın artık hizmet siyasetine destek vereceğine inandım"ŞIRNAK - Cumhur İttifakı adayı Mehmet Yarka, kesin olmayan sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.

Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Yarka:
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Yarka: " Ankara'dan Şırnak'a ilk geldiğimde 831 araç ile karşılandım. Şırnak'ın artık hizmet siyasetine destek vereceğine inandım"

ŞIRNAK - Cumhur İttifakı adayı Mehmet Yarka, kesin olmayan sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:40 Kaynak: İHA

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