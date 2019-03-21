Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Adayı Özkan: " Önceliğimiz Gönül Belediyeciliği"

Cumhur İttifakı Adayı Özkan: " Önceliğimiz Gönül Belediyeciliği"

2 saat önce

Akseki Belediye Başkan Adayı Özkan, seçim çalışmaları kapsamında mahalle mahalle dolaşıyor.

Cumhur İttifakı Adayı Özkan:
Akseki Belediye Başkan Adayı Özkan, seçim çalışmaları kapsamında mahalle mahalle dolaşıyor. AK Parti ilçe Başkanı Veysel Demir, Kadın Kolları, Gençlik Kolları yönetimi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ev ziyaretleri gerçekleştiren İbrahim Özkan, vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını dinleyip projeleri hakkında bilgi veriyor.

Özkan, Hocaköy mahallesinde toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemine değindi.Bu seçimlerin sadece belediye başkanlığı seçimi olmadığını vurgulayan Özkan, bunun ülke ile ilgili olarak genel boyutlarının da dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Özkan, "Yeni dönemde çok farklı bir belediyecilik anlayışını inşallah ilçemize getireceğiz. Bunun adı da gönül belediyeciliği. İnşallah gönül belediyeciliği dönemi ile hem ülkemiz, hem de ilçemiz çok daha güzel hizmetlere kavuşacak. İnsanımız, kendisini yönetenlerle birlikte el ele, gönül gönüle vererek yaşadığı yerleri daha iyi ve güzel noktalara getirecek." dedi.

AK Parti ve MHP olarak seçim çalışmalarına birlikte devam ettiklerine işaret eden Özkan, "Biz biriz, biz beraberiz. Hiç kimse bizim bu birlikteliğimize zarar veremez. Allah birlikteliğimizi daim etsin." diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:29 Kaynak: İHA

İbrahim Özkan, AK Parti, belediye başkan adayı, Akseki, Politika
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