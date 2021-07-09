Cumhur İttifakı adayı Sadık Altunok, Silifke Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, cezaevine girmesi nedeniyle istifa eden Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yerine Cumhur İttifakı'nın adayı Sadık Altunok seçildi.

Silifke Belediyesi Meclisi, cezaevindeki Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın istifasını sunması nedeniyle Başkan Vekili Altunok başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı.

Görevi yürütmek için, mevcut başkan vekili MHP'li Sadık Altunok, Cumhur İttifakı adayı olarak, CHP'li meclis üyesi Erden Doğruöz de Millet İttifakı adayı olarak yarıştı. İYİ Parti'nin meclis üyesi Barış Kurşun da bağımsız aday oldu.

Meclis seçiminde 17 oy alan Altunok, Silifke Belediye Başkanı oldu. Doğruöz 12, Kurşun ise 1 oy aldı.

Altunok, oylamanın ardından, kendisini destekleyen meclis üyelerine teşekkür ederek, "İnşallah bugünden sonra da var gücümüzle Silifke için mücadele edeceğiz. Hep beraber Allah rızası için çalışacağız." dedi

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, 8 Mayıs 2019'da evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan belediye başkanı tutuklanmış, Meryem Aktan da olaydan yaklaşık 2 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Aktan, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, belediye meclisinde yapılan seçimde de Altunok, başkan vekilliğine seçilmişti.