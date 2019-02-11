Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Adayı Şimşek'ten Rektör İbiş'e Ziyaret

Cumhur İttifakı Adayı Şimşek'ten Rektör İbiş'e Ziyaret

2 gün önce

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'i ziyaret eden Cumhur İttifakı'nın MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, ilçede öğrenim gören üniversite gençliği için önemli projeleri olduğunu açıkladı.

Cumhur İttifakı Adayı Şimşek'ten Rektör İbiş'e Ziyaret, System.String[]
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'i ziyaret eden Cumhur İttifakı'nın MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, ilçede öğrenim gören üniversite gençliği için önemli projeleri olduğunu açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, ilçede öğrenim gören çok sayıda üniversite öğrencisi bulunduğunu ancak gençliğin Gölbaşı'nda zaman geçirecek sosyal donatılardan mahrum olduğunu bildirdi. Şimşek, hazırlayacakları projelerle üniversite gençliği için ilçeyi bir cazibe merkezi haline getireceklerini açıkladı.

Rektör İbiş'i ziyaret etti

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, bu kapsamda ilçede faaliyette olan üniversiteler arasında bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'i ziyaret etti.

Şimşek, ziyarette yaptığı açıklamada, "İlçemizde çok sayıda üniversite öğrencisi öğrenim görmektedir. Şüphesiz onlar, bizlere emanet edilmiş evlatlarımızdır. Üniversite öğrencilerimizin Gölbaşı'nda güvenle yaşayabilecekleri, keyifli ve verimli zaman geçirebilecekleri fiziki ve sosyal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Bu konuda Ankara Üniversitesi ile de uyumlu çalışmak ve birlikte projeler üretmek amacındayız" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Şimşek'in kendisine yaptığı ziyaretten oldukça memnun kaldığını ifade ederek, "Gölbaşı çok sevdiğimiz ve önemsediğimiz bir ilçemiz ve orada binlerce öğrencimiz var. Hem eğitimcilerimiz hem öğrencilerimiz hem de Gölbaşılılar için yapılacak faydalı işlere katkı sunmaktan memnuniyet duyarız" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

Rektör, Ankara Üniversitesi, Güncel
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