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Cumhur İttifakı Adayı Sonuçlara İtiraz Etti

7 dakika önce

Cumhur ittifakı adayı sonuçlara itiraz ettiIĞDIR - Iğdır'da cumhur ittifakı adayı İsa Yaşar Tezel, seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itiraz etti.

Cumhur İttifakı Adayı Sonuçlara İtiraz Etti, System.String[]
Cumhur ittifakı adayı sonuçlara itiraz etti

IĞDIR - Iğdır'da cumhur ittifakı adayı İsa Yaşar Tezel, seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itiraz etti.
Iğdır'da cumhur ittifakı Milliyetçi Hareket Partisi adayı İsa Yaşar Tezel, seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.
Şaibeli bir seçim olduğunu ve süreci takip edeceklerini belirten Tezel, "Şaibeli bir seçim vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hukuk devleti olduğu inancıyla Iğdır Adliyesi'ndeyiz. Hazırlanan evraklarımızı maddi delillerimizle birlikte il seçim kuruluna vereceğiz. Toplamda 4 itiraz dilekçesi maddi delilleri ile birlikte İl seçim kuruluna sunacağız. Biz bağımsız yargının gücüne inanıyoruz. Bağımsız yargımız tarafından müdahale edilerek seçimin tekrarı, oyların sayımı konusunda çok ciddi delillerimiz var. Hak yerini bulacak, biz hukuk ve adalete inanıyoruz" dedi.
Seçimde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Cumhur ittifakı adayı İsa Yaşar Tezel, MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zoman ile birlikte İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini verdi.
(ET-AT-ÖK-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:16 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Iğdır, İsa Yaşar Tezel, Yerel
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