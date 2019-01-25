Cumhur İttifakı Adayı Tezcan Çalışmalarına Başladı

Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan, ilçede seçim çalışmalarına başladı.

Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan, ilçede seçim çalışmalarına başladı.



Saruhanlı'da seçim çalışmalarına başlayan AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ortak adayı Burhan Tezcan, herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıktıklarını söyledi. Saruhanlı'da vatandaşlara projelerini anlatacaklarını söyleyen Tezcan, "İlçemizin kırsal ve merkez mahallelerinde yaşayan hemşerilerimizin sorunlarını mahallinde, halkımızın içinde gezerek öğrenip çözeceğiz. Vatandaşlarımızın desteğini alarak Saruhanlımıza hizmet etmeyi umut ediyorum. Bunun için kapı kapı dolaşarak kendimizi ve yapacaklarımızı halkımıza anlatacağız. Saruhanlı hepimizin ortak evidir. Bu evin yabancısı, misafiri ve ötekisi yoktur. Birlikte inşa edip, birlikte yaşayacağız. Seçim çalışmalarımıza başlattık" dedi. - MANİSA

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