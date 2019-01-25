Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Adayı Tezcan Çalışmalarına Başladı

Cumhur İttifakı Adayı Tezcan Çalışmalarına Başladı

2 saat önce

Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan, ilçede seçim çalışmalarına başladı.

Cumhur İttifakı Adayı Tezcan Çalışmalarına Başladı, System.String[]
Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan, ilçede seçim çalışmalarına başladı.

Saruhanlı'da seçim çalışmalarına başlayan AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ortak adayı Burhan Tezcan, herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıktıklarını söyledi. Saruhanlı'da vatandaşlara projelerini anlatacaklarını söyleyen Tezcan, "İlçemizin kırsal ve merkez mahallelerinde yaşayan hemşerilerimizin sorunlarını mahallinde, halkımızın içinde gezerek öğrenip çözeceğiz. Vatandaşlarımızın desteğini alarak Saruhanlımıza hizmet etmeyi umut ediyorum. Bunun için kapı kapı dolaşarak kendimizi ve yapacaklarımızı halkımıza anlatacağız. Saruhanlı hepimizin ortak evidir. Bu evin yabancısı, misafiri ve ötekisi yoktur. Birlikte inşa edip, birlikte yaşayacağız. Seçim çalışmalarımıza başlattık" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Saruhanlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hortumda Kaybolan Buse'yi Aramaya Çalışan Vatandaş da Sel Sularına Kapıldı! Dehşet Anları Kamerada OIumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Pazarda Fiyatlar 3'e Katlandı

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:39:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Adayı Tezcan Çalışmalarına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]