Cumhur İttifakı Adayı Zeybekci, Genç İş İnsanlarına Konuk Oldu

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Şehirler yarışında ben de varım diyen bir İzmir'e ihtiyacımız var." dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Şehirler yarışında ben de varım diyen bir İzmir'e ihtiyacımız var." dedi.



Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ile Buluşma kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.



Toplantıda konuşan Nihat Zeybekci, İzmir'in iklimiyle, doğasıyla, kültürel değerleriyle, bereketli topraklarıyla diğer şehirlerden önemli avantajlarının bulunduğunu belirtti. Bir İzmir resmi ortaya koyduğunda kentin trafik, ulaşım, altyapı, çöp, kanalizasyon başta olmak üzere çok sayıda sorununun ön plana çıktığını vurgulayan Zeybekçi, bu görüntülerin İzmir'e yakışmadığını söyledi.



İzmir'deki işsizlik oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çeken Zeybekci, her dört gençten birinin iş bulamadığını ve ailelerin okuttukları çocuklarının iş için başka şehirlere gitmesinden şikayet ettiğini dile getirdi.



Zeybekci sözlerine şöyle devam etti:



"İzmir'in yaklaşık yarı nüfusuna sahip Antalya'ya 2018'de 19 milyon turist geldi, İzmir'e ise 1 milyon 40 bin. Antalya ekonomisine 100 milyar lira para girdi, İzmir'e çok az geldi. Yerel yönetimlerin görevi organize, ihtisas, turizm yatırım alanlarını belirleyip imar planlarına işlemek, altyapıyı, üst yapıyı oluşturup yatırımcıyı buraya çekmektir. Bunlar hazırlanmazsa yatırımcıyı nasıl çekersin."



İzmir'in sağlık, spor, inanç, kültür ve kongre turizminin merkezi olması gerektiğini, bunun için de gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Zeybekci, raylı sistemler, köprülü kavşaklar, çöp depolama alanı, kanalizasyon, bilim teknoloji ve yazılım vadisi, geriatri merkezi ve tarım projeleri hakkında bilgiler verdi.



Kemeraltı'ndan başlayıp Kadifekale ve Yeşildere'yi kapsayan yeşil vadiden Symrna'ya uzanan bölgeyi tarihi bir merkez haline getireceklerini kaydeden Zeybekci, bölgede dünyanın önde gelen arkeolojik medeniyetler müzesini hayata geçireceklerini dile getirdi.



Toplantıda konuşan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan da İzmir'in son yıllarda gelişim atağında olduğunun altını çizerek, İzmir'in sadece yaşanacak değil aynı zamanda yatırım yapılacak ve çalışılacak bir şehir olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.



Aslan, "Bu yapının iyi işlenmesi, doğru ve büyük yatırımların İzmir'imize yapılabilmesi için uygun ortamın sağlanması çok önemlidir. Bu konuda önemli adımlar bekliyoruz." dedi.

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