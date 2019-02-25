Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Adayından Örnek Davranış

Cumhur İttifakı Adayından Örnek Davranış

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayvanlara ve doğaya olan ilgisi ile tanınan Cumhur İttifakının Edremit Belediye Başkan Adayı Av. Tuncay Kılıç, seçim çalışmalarını bırakıp hayvan dostu topluluklara katılıp, Kazdağları'ndaki hayvanları besledi.

Cumhur İttifakı Adayından Örnek Davranış, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayvanlara ve doğaya olan ilgisi ile tanınan Cumhur İttifakının Edremit Belediye Başkan Adayı Av. Tuncay Kılıç, seçim çalışmalarını bırakıp hayvan dostu topluluklara katılıp, Kazdağları'ndaki hayvanları besledi.

Kazdağları'nın endemik bitki türleri, ağaç çeşitleri, şifalı suları ve hayvan türlerinin dünya çapında tanınması için çok sayıda faaliyet gerçekleştiren Edremit'in eski Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Av. Tuncay Kılıç, sosyal medya üzerinde kurdukları grup aracılığıyla toplanıp her hafta sonu sokak ve yaban hayvanlarını besleyen bir hayvan sever topluluğuyla bir araya geldi. Cumhur İttifakı Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Adayları ile AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Yaşar Karabulut, MHP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Ahmet Kabaklı ve partililer, Tuncay Kılıç ile beraber hayvan sever toplulukla ilçe merkezindeki bir kafede buluşup, araç konvoyu yaparak Kazdağları'nın Hanlar mevkiine hareket etti. Yanlarına köpek maması, kuru ve yaş hayvan yemleri de alan topluluk, hayvan dostu topluluğun belirlediği noktalara giderek yaban hayvanları için yemler bıraktı ve sokak hayvanlarını besledi. Kalabalık topluluk eksi 5 derece soğuk ve tipiye rağmen sokak ve yaban hayvanlarını doyurmak için çaba sarf etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:32 Kaynak: İHA

Tuncay Kılıç, Kazdağları, Edremit, Güncel
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