Cumhur İttifakı Adaylarına Meşaleli Karşılama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Bayındırlık Mahallesinde vatandaşlara hitap etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Bayındırlık Mahallesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Ergün ve Başkan Çelik, Bayındırlık Mahallesi sakinlerine imarla ilgili müjde verdi.



Cumhur İttifakı'nın adayları Bayındırlık Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından meşaleler ve konfetiler ile büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkan Ergün, Murat Baybatur, İsmail Bilen ve beraberindekiler, vatandaşlarla tek tek selamlaştı, halkı selamladı. Alanda ilk olarak Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik halka hitap etti. Başkan Çelik, kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verirken, yapılan eleştirilerin doğruyu yansıtmadığını söyledi. Başkan Çelik, "Cumhur İttifakı zaferle sonuçlanacak" dedi.



"Önemli projelere imza attık"



Başkan Ergün ise, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kuruluş sürecine kısa bir şekilde değindi. Bakan Ergün, "112 milyon lira gibi bir bedelle Türkiye'nin kamu bütçesi ile yapılmış en büyük yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisleri ile şehrimizin kanayan yarasına son verdik. Turgut Özal Mahallesindeki çöp alanına ne oldu başkan diye soracaksanız şimdi orada elektrik üretiyoruz. Aynı şekilde Turgutlu'daki çöplükten de elektrik üretiyoruz. Akhisar ve Soma'da enerji yatırımlarını tamamladık. Kısacası hem şehrimizin çöp sorununa çözüm, hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan çok önemli bir yatırımı Manisa'mıza kazandırdık. Biliyorsunuz Turgut Özal mahallemizde bulunan vahşi depolama alanı yangınlarla her sene ulusal kanallara haber oluyordu. Bu tesis Türkiye'de 20-25 yıllık büyükşehirlerde daha yok. Dikkatinizi çekerim. Biz daha 5 sene önce büyükşehir olduk. Bunun 1-1,5 senesi de yapılanmayla geçti. Bu kadar kısa bir sürede böyle önemli bir projeyi kazandırdık" dedi.



Arıtma Tesisi inşa ettiklerini ve arıtma işlemlerinin başladığının bilgisini veren Başkan Ergün, "Manisa merkezinde 75 milyon liranın üzerinde yatırımla Atık Su Arıtma Tesisi'ni inşa ettik ve arıtma işlemleri başladı. Bakın değerli hemşerilerim. Önceki tesis yeterli değildi mikroplu ve kirli sular bereketli Gediz Ovası'na gidiyordu. Şimdi bazıları bana ne Atıksu arıtma tesisinden, bana ne yararı var diyebilir? Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu pis sularla sulanan tarlalarımızda çiftçimizin yetiştirdiği ve sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerle adeta zehirleniyorduk. Bütün hastalıkların sebebi aslında bu. İçimize sindiremezdik bunu. Hemen proje çalışmasını yaptık ve bu önemli projeyi tamamlayıp hizmete açtık. Şimdi bu tesiste pis sular arıtılıyor Gediz'e sağlıklı ve temiz su veriliyor. Çünkü bizler gelecek seçimler için değil: gelecek nesiller için, çocuklarımız için, evlatlarımız için çalışma anlayışını benimsedik" diye konuştu.



"Gönüller yapmaya geldik"



"Vatandaşlarımızın, hakkı neyse onu vereceğiz diyen Başkan Ergün, "Muhtarları, azaları çağırıp görüşlerini alıp, sizlerle birlikte en iyisi en güzeli neyse onu yapacağız. Bu anlattıklarım genel imar planlarıydı. Şimdi sizi ilgilendiren kısma geleyim. 2014 yılı öncesi yapılan planlamalarda bu bölge yeşil alan olarak kalmıştı. Biz o dönemki planları kaldırdık ve artık yeni bir sayfa açtık. Geçmiş, geçmişte kaldı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Ben Cumhur İttifakının Başkan adayı olarak karşınızdayım. Geçmişte yapılan o planlara şuan karşı taraftan aday olan şahıslar, hiç itiraz göstermemiş ve onay vermişti. Yalnızca Ömer Başkan karşı çıkmıştı. Bunu da bilmenizi isterim. Şimdi Ömer Başkanımız ile birlikteyiz. Sizin çok sevdiğinizi iyi bildiğim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin adayıyız. Ömer Başkanımız bu bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etti ve güzel bir proje hazırladı. Biz bu projeye siz de onay verirseniz projenin arkasında ve destekçisiyiz. Ama hayır biz istemiyoruz şeklinde çoğunluk oluşur ve uzlaşı çıkmazsa da sizin istediğiniz şekilde, hepinizin yüzünü güldürecek planları da yine Ömer Başkanımla el ele yapacağız. Bundan emin olun" dedi.



Başkan Ergün'ün konuşması ardından, AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, vatandaşlara hitap etti. Baybatur, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerine vurgu yaparak, Cumhur İttifakı'nın sandıklardan zaferle ayrılacağını söyledi. - MANİSA

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