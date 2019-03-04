Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Adaylarına Turgutlu'da Yoğun İlgi

Cumhur İttifakı Adaylarına Turgutlu'da Yoğun İlgi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ile Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin, Turgutlu'da vatandaşlarla buluştu.

Cumhur İttifakı Adaylarına Turgutlu'da Yoğun İlgi, System.String[]

Başkan Ergün ve Başkan Şirin, Turgutlu'da vatandaşları selamlayıp, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlar da Başkan Ergün ve Başkan Şirin'e yoğun ilgi gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün Turgutlu'ya ziyarette bulunarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ergün'e Turgutlu programında Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Kadın Kolları Başkanı Neşe Meteler Töz ve parti teşkilatları eşlik etti. Başkan Ergün ve Başkan Şirin, Turgutlu'da Özkan Canbaz'a ait işyerinin açılışını gerçekleştirdi.

Turgutlu Halkını Selamladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ile Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin, Turgutlu halkı ile de bir araya geldi. Seçim otobüsüyle Turgutlu sokaklarını gezen Başkan Ergün, vatandaşları selamladı. Zaman zaman otobüsten inerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ergün, Turgutlu esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu. İlçe ziyareti boyunca vatandaşlar atkı dağıtan Başkan Ergün, karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilendi. Başkan Ergün çocuklara da top hediye etti.

Seçim Koordinasyon Merkezini Ziyaret Etti

Başkan Ergün ile Başkan Şirin, Turgutlu programında Cumhur İttifakı Turgutlu Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Koordinasyon Merkezi'nde Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin Kadın Kolları üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ergün, kadın kolları üyeleriyle sohbet etti. Başkan Ergün ziyaretin sonunda kadınlara fular hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:24 Kaynak: Bültenler

Manisa, Turgutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dağdaki Cula Deliği'ne Yaz İçin Tonlarca Kar Depolandı Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışları Başladı

Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:40:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Adaylarına Turgutlu'da Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]