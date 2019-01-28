Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Aşkale Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Cumhur İttifakı Aşkale Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Yaklaşan yerel secimler öncesi Cumhur İttifakı olarak seçimlere AK Parti adayı Ahmet Yaptırmış ile girecek olan Aşkale'de aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Cumhur İttifakı Aşkale Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Yaklaşan yerel secimler öncesi Cumhur İttifakı olarak seçimlere AK Parti adayı Ahmet Yaptırmış ile girecek olan Aşkale'de aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Programa ilgi oldukça yoğun oldu.

AK Parti ilçe teşkilat binasında düzenlenen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Cumhur ittifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Yaptırmış, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından AK Parti, MHP ve Belediye Başkan adayı Yaptırmış vatandaşlara hitaben konuşmalar yaptılar.

Konuşmacılar birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptılar.

AK Parti ilçe binasında yapılan program sonrasında toplu olarak MHP İlçe teşkilat binasına gidildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Ahmet Yaptırmış, belediye başkan adayı, Aşkale, Politika
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