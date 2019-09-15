Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Bayburt'ta ruhunu tüm yönüyle koruyor
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Cumhur İttifakı Bayburt'ta ruhunu tüm yönüyle koruyor

1 saat önce

15 Temmuz'un ardından Yenikapı Mitingi'yle başlayan, Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getiren anayasa değişikliği ile güçlenen, 24 Haziran Genel Seçimleri'nde ise "Cumhur İttifakı" ismini alan siyasi uzlaşma Bayburt'ta ruhunu tüm yönüyle koruyor.

Cumhur İttifakı Bayburt'ta ruhunu tüm yönüyle koruyor, System.String[]

15 Temmuz'un ardından Yenikapı Mitingi'yle başlayan, Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getiren anayasa değişikliği ile güçlenen, 24 Haziran Genel Seçimleri'nde ise "Cumhur İttifakı" ismini alan siyasi uzlaşma Bayburt'ta ruhunu tüm yönüyle koruyor.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığı büyükşehir ve il belediyeleri için düzenlediği teşekkür ziyaretleri kapsamında Bayburt'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Dr. Devlet Bahçeli'nin Bayburt Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette AK Partili Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve MHP MYK Üyesi İdris Aydın bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdiler. - BAYBURT

Bayburt, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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