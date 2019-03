Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Can, 23 Vizyon Projesini Açıkladı

Cumhur İttifakın Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bilecik'imizi Vizyon Projelerle Buluşturuyoruz" adlı proje tanıtım toplantısında Bilecik'i şahlandıracak 23 vizyon projelerini açıkladı.

Cumhur İttifakın Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bilecik'imizi Vizyon Projelerle Buluşturuyoruz" adlı proje tanıtım toplantısında Bilecik'i şahlandıracak 23 vizyon projelerini açıkladı.



Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen tanıtım programına, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı MKYK Üyesi Enes Malik Ay, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, ilçe başkanları, belediye meclis üyesi adayları, il genel meclis üyesi adayları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik'te tarihi bir günü yaşadıklarını belirtti. Bilecik'in 2023 vizyonunu ortaya koyacak 23 adet büyük proje hazırladıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Bugün şehrimiz için insanımız için neler yapacağımızın müjdesini vermek için bir aradayız. Bizler çok şükür 'Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır' anlayışı ile hareket ediyoruz. 3 dönem boyunca şimdiki milletvekilimiz ile birlikte belediye başkanlığı döneminde yapacaklarımızın sözünü verdik ve bunların çoğunu tamamladık. Bugün ise önce Cenabı Allah daha sonra milletimiz onay verirse; yeni dönemde yapacaklarımızın müjdesini vermek için bir araya geldik. Dirilişin şehri Bilecik'imizde aziz hemşehrilerimize müjdelerimiz olacak. Bu müjdeleri gerçekleştirmek için sizlerden dua talebimiz olacak. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçelinin önderlik ettiği Cumhur İttifakımız ile birlikte 31 Mart Yerel Seçimleri için yapacaklarımızın vaadini verme günü" dedi.



"Milletimizin duasına ve desteğine ihtiyacımız var"



Konuşmasında projelerinin temelinde; tevazu, samimiyet, gayret, gönül belediyeciliği ve önce millet önce memleket sevdaları olduğunu ifade eden Başkan Can, "Cenabı Allah şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da bu projelerimizi bir an önce gerçekleştirmemizde bizlere güç versin, imkan versin yollarımızı açsın dualarınızı ve dualarımızı kabul etsin. Canla başla ilk günkü heyecanla çıktığımız bu yolda Rabbim bizlere zafer nasip etsin. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin duasına ve desteğine ihtiyacımız var. Sefer bizden zafer Allah'tandır" şeklinde konuştu.



"Projelerimizin takipçisi ve destekçisi olacağım"



AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise konuşmasında, Bilecik için hazırlanan vizyon projelerinin takipçisi ve destekçisi olacağını belirterek, "Canla başla ilk günkü heyecanla bizden almış olduğu hizmet bayrağını en iyi yerlere ulaştırmak için büyük gayretler gösteren Belediye Başkanımız Nihat Can kardeşim, Bilecik'imizi 2023 hedeflerine taşıyacak 23 adet vizyon projesini açıkladı. Cenabı Allah, milletimize hizmet yolunda çaba sarf eden bütün kardeşlerimizin gayretini arttırsın, güç versin, irade versin. Cumhur'un dediğini yaptık ve Cumhur İttifakı ile vatandaşlarımızın karşısına alnımızın akıyla çıktık. Her bir projemiz çok önemli ve Bilecik'i 2023 hedeflerine taşıyacak projeler. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimizin değerli üyelerinden alacağımız güçle bu projeleri gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.



Programda konuşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Başkanı Mehmet Karuk da Cumhur İttifakının önemi, amacı ve ülke siyasetinde taşımış olduğu sorumluluk ve işlevine yönelik açıklamalarda bulundu.



Program, belediye ve il genel meclis üyelerine plaket verilmesinin ardından son buldu.



Öte yandan, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın vizyon projeleri, Türkiye Projesi: 1299 Uluçınar Projesi, 100. Yıl Bilecik Cumhuriyet Kent Meydanı, Resmi Kurumlar Yerleşkesi, Kentin Merkezine Millet Bahçesi, Cazip Noktalari Teleferikle Bağliyoruz, Bisiklet Yolu, Botanik Park, Ertuğrulgazi Sosyal Yaşam Adası, Semt Pazarları Projesi, Hamsu Vagon Kafe, Abdulhamit Han Cami, Yeni Küçük Sanayi Sitesi Adrenalin Park, Merkez Sokak Sağlıklaştırma, Kent Ormanı Yürüyüş Yolu, Şeyh Edebali Vadi Projesi, Taş Konak Projesi, Atış Poligonu ve Sosyal Yaşam Alanı, Kaykay Pisti, Taşıt Temalı Oyun Parkı Projesi, Kent Estetiği Üst Geçit Projesi, Tek Tip Taksi Durakları, Mobil Mahalle Sağlık Aracı, Pelitözü Hamam Projesi şeklinde oldu. - BİLECİK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbullu'ya Özel 'Ulaşım Asistanı' Geliyor

Bu Seçim Aracının Eşi Benzeri Yok

Ekrem İmamoğlu, "Kimin Parasını Kime Veriyorsun" Diyen Erdoğan'a Canlı Yayında Cevap Verdi

Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak