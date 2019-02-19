Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri Müracaatlarını Yaptı

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere ilişkin Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleriyle beraber il seçim kuruluna müracaatlarını yaptı.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere ilişkin Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleriyle beraber il seçim kuruluna müracaatlarını yaptı.



AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve partililer Sakarya Adliyesinde bulunan il seçim kuruluna giderek Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adaylarının listesini teslim etti.



Müracaatın ardından konuyla ilgili konuşan AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, müracaatların hayırlı olmasını dileyerek, "Sakarya'mız için hem büyükşehirde hem ilçelerimizde milletimize hizmet adına Cumhur İttifakı'yla iş birliği halinde çok ciddi çalışmaları yürüteceğimize ve Sakarya'mıza hep birlikte hizmet vereceğimize tekrar karar verdik ve bunun yoluna çıktık." ifadelerini kullandı.



Ahmet Ziya Akar da Cumhur İttifakı için önemli bir adım attıklarına, birlik ve beraberliği sağlamak adına güzel bir ortam oluştuğuna dikkat çekerek, "Allah halis niyetlerle çıktığımız bu yolda bizi muvaffak eylesin. Allah iyi niyetlerden ayırmasın. Şer odaklarından, ülkemizin bekası hususunda hain emeller besleyen şer odaklara destek olma manasında siyaset üretmeye çalışan yapılara karşı da bizi muzaffer kılsın diyorum." diye konuştu.



Yunus Tever de Cumhur İttifakı'nı sadece bir siyasi birlik olarak değil bir beka birliği olarak gördüğünü söyleyerek katılımcılara teşekkür etti.

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