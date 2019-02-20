Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri Bir Araya Geldi

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri bir araya geldi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri bir araya geldi.



Güneştepe Aile Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Ayhan Çetin, birlik beraberlik içerisinde bu harekete gereken desteği sağlayacaklarını belirterek, "İmkanlarımızın el verdiği dahilde bir olmak ve başarmak için çalışacağız. Sizlerden ricam arkadaşlarımızla diyalog içerisinde olarak beraber hareket ederek bu yarışı kazanmak istiyoruz, elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyacağız." dedi.



AK Parti İlçe Başkanı Erkan Seyhan da yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından temeli atılan milli duruşun Yenikapı ruhuyla vücut bulduğuna dikkat çekerek, "Cumhur İttifakı ile bu oluşum şer odaklarına bir tokat gibi cevap olmuştur. AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikteliğinin en güzel sembolü olan Cumhur İttifakı'na sonuna kadar güç vermek için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Seyhan, ilçedeki belediye meclis üyesi adayları listesinin iki parti tarafından ortak hazırlandığını anımsatarak, MHP ile sahada omuz omuza ter dökmekten onur duyduklarını belirtti.



Cumhur İttifakı'nın Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik ise belediye meclis üyesi adaylarını kutlayarak, yapılacak çok işlerinin olduğunu, projelerini halka yansıtacaklarını söyledi.

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