Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri Listesi Teslim Edildi

Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri Listesi Teslim Edildi

1 saat önce

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere ilişkin Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerinin listesini ilçe seçim kurullarına teslim etti.

Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri Listesi Teslim Edildi, System.String[]
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere ilişkin Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerinin listesini ilçe seçim kurullarına teslim etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, listeleri, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti MKYK Üyesi Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve MHP başkan yardımcıları ile birlikte ilçe seçim kurullarına teslim etti.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün meclis üyeliklerimizi yüksek seçim kuruluna teslim etme sürecini hep birlikte yaşadık. Tüm ilçelerimiz ve ittifak ortağımız ile beraber tek liste halinde seçim kuruluna teslim ettik. Tabi 600'e yakın müracaat vardı. MHP teşkilatımızda yapılan müracaatların ardından ortaya çıkan sonuçla meclis üyesi listemizi tek liste halinde genel merkezimizin talimatı doğrultusunda MHP ve AK Parti yetkilileri olarak teslim ettik ve bize düşen vazifeyi yerine getirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Meclis üyesi listelerini MHP yöneticileri ile istişare ederek yaptıklarını belirten Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Kendilerini davet ettik. Sağ olsun kırmayıp geldiler. Listeler üzerinde beraber çalıştık. Kendi listelerini bizlere teslim ettiler. Biz de listedeki yerle alakalı genel merkezimizin bize verdiği talimat çerçevesinde bahsedilen yerlerde verilen isimleri yerleştirdik. Bahsedilen yerler ifadesini şöyle sonuçlandırmak lazım. 2014 yılında hangi parti, kaçıncı sıra meclis üyesi çıkarmışsa ona uygun bir şekilde 12 ilçede bizim listemizde MHP adayları, 4 ilçede MHP listesinde bizim adaylarımız yer aldı. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:59 Kaynak: AA

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