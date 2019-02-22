Cumhur İttifakı Biraya Geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhur ittifakı Bandırma Eti Maden Lokalinde kahvaltıda bir araya geldi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhur ittifakı Bandırma Eti Maden Lokalinde kahvaltıda bir araya geldi.



Cumhur ittifakı Bandırma Eti Maden Lokalinde kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Ak Parti Balıksir Milletvekili Yavuz Subaşı, Cumhur ittifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkan adayı Alp Bostancı, MHP İlçe başkanı Yurttaş Bakkal, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, belediye meclis üye adayları katıldı.



Bandırma Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı " Bu kahvaltıda meclis üyesi adaylarımızı Yücel Yılmaz ile tanıştırmak istedik. AK Parti belediyeciliği ile tanışmış olan Bandırma halkı 2009 yılında bize bu şansı vermedi. Ama artık diyoruz ki dur, yeter 2019 yılı değişim zamanı diyoruz. Bu değişimi de Bandırma'lılardan talep ediyoruz. 4 yıllık belediye meclis üyeliği zamanında yapmış olduğum çalışmalarda belediyeciliğin ne manada geriye gittiğini, Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bizim yerlerimiz olarak kabul ederek biz oraya adımımızı atmak istiyoruz 2004 yılında biliyorsunuz çok şeyler yaptık, AK Parti belediyeciliği ile tanışmış olan Bandırma halkın 2009 yılında bize bu şansı vermedi. Ama artık diyoruz ki dur yeter 2019 yılı değişim zamanı diyoruz. Bu değişimi de Bandırmalılardan talep ediyoruz. 4 yıllık belediye meclis üyeliği zamanında yapmış olduğum çalışmalarda belediyeciliğin ne manada geriye gittiğini, Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama yalnız sadece bir şey söylüyoruz ki geçmiş dönemdeki kişilerin siyasilerin yapmış oldukları neleri yaptık. Çalışmaları kötüleyerek ya da aşağıya indirerek böyle bir siyasi çalışmanın içinde olmayacağız" şeklinde konuştu.



İnsanların beklentileri ve sorunları çözülsün istiyoruz



Balıkesir Büyükşehir belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, ilk olarak kendimizi tanıtmak ve projelerimizi tanıtmak olarak ifade eden Yılmaz " Çok çalışma yaptık, Bandırma'da yaptığımız çalışmada en çok kararsız İnsanlar var. Neden oy vereceklerini tam bilmiyorlar ve insanlar her ikimizde tanımıyorlar. Aktif olarak buralarda kendimizi tanıtmak, projelerimizi anlatmak ve Bandırma için Büyükşehir neyi ifade etmeli onu anlatmak için çok gayret sarf edeceğiz. Alp Başkanım burada yapabileceklerini anlatacak ve kendi kişiliğinin o makama yakıştığını insanlara hissettirmeye çalışacağız. Çünkü insanlar önce partiye bakıyor daha sonra adayına bakıyor. Sonra koltuğa yakışıyor mu diye bakıyor. Yani görevleri yerine getirebilir mi diye bakıyor. İnsanların beklentilerin ve sorunları çözülsün istiyoruz. Bizler İhtiyaç olan istihdamı, ekonominin gelişmesi ve zamanı ayak uyduracak yönetimlerle zamana ayak uydurmalıyız. Bandırma İlginç olan bu yani geri kalmışlık, yani öyle bir belediye yönetimi gelmesi lazım ki buraya bir aradaki farkı kapatacak Bir de öne geçecek bu hamilelere yapacak kadro olmamız lazım Biz bunları iyi anlatmamız gerekiyor. Bandırma ile ilgili su sorunu en çok duyuyorduk şu anda alınan meclis kararı BASKİ'NİN de aldığı kararla Mart ayının ilk faturasında Karesi'de su faturası Altı Eylül'de ne geliyorsa burada da o gelecek. Yani Bandırma'da su faturasından mağduruz diyemeyecek insanlar. Bu mağduriyetini sebebi Büyükşehir'in takip edip özel zammı yaptılar. Bandırma'ya ayrı uygulama mı yaptılar Hayır!. Bandırma'nın CHP'li yönetimi Bandırma'ya yüksek su faturasını layık görmüş, Balıkesir ile Bandırmalı karşılaştırdığımda işte bizim suyumuz pahalı diyor. Kendi yaptığını söylüyor geri alma şansı yok ama zaten yüksek yapan CHP. Diyor ki, şimdi biz fazla ödüyoruz. Yani bunu halka anlatamamış Balıkesir Bandırma ile ilgili büyük projelerle ilgili çalışmalar yapıldı. Trafik rahatlatırsın diye çalışmalar başlatıldı aynı zamanda sosyal hayatı da geliştireceğiz" dedi. - BALIKESİR

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