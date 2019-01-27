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Cumhur İttifakı Bu Düğünde Buluştu

32 dakika önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanvekili Mesut Erdurak'ın düğününe katılarak çiftin nikahını kıydı.

Cumhur İttifakı Bu Düğünde Buluştu, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanvekili Mesut Erdurak'ın düğününe katılarak çiftin nikahını kıydı. Düğünde Cumhur İttifakının birlikteliği adına Cumhur İttifakı adına damat ve gelinin bozkurt işaretine Başkan Baydilli rabia işareti yaparak poz verdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Cumhur ittifakında AK Parti'nin ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Şanlıurfa İl Başkanvekili Mesut Erdurak'ın düğününe katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Düğüne Başkan Metin Baydilli'nin yanı sıra MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, AK parti Şanlıurfa eski Milletvekili Abdülkerim Gök, AKI Parti Ceylanpınar Belediye Başkan adayı Abdullah Aksak ve davetliler katıldı.

Çiftin nikahını kıyan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, çifti tebrik ederek, ömür boyu mutluluklar diledi. Baydilli nikahtan sonra yaptığı konuşmada Cumhur İttifakına yakışır birlik ve beraberlik olduğunu kaydederek, "31 Mart seçimlerinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı ittifakı bizde bu düğün vesilesiyle gerçekleştirmiş olduk. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Nikah akdinin sonunda çekilen toplu fotoğrafta damat ve MHP temsilcileri bozkurt işareti yaparken, Baydilli Rabia işaretiyle poz verdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Karaköprü, Şanlıurfa, Yaşam
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