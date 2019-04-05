Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Ceyhan'da Oyların Yeniden Sayılmasını İstedi

Cumhur İttifakı Ceyhan'da Oyların Yeniden Sayılmasını İstedi

2 saat önce

Adana'da, Ceyhan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Ali Alper Boydak, oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı Ceyhan'da Oyların Yeniden Sayılmasını İstedi, System.String[]
Adana'da, Ceyhan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Ali Alper Boydak, oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Kadir Aydar'ın yüzde 50,64 oy alarak belediye başkanı seçildiği Ceyhan'da mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Ali Alper Boydak ise yüzde 46,74 oy aldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, "31 Mart Yerel Seçimi neticelendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kadir Aydar kardeşimiz resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamladı" dedi.

Geçersiz oyların yüksek oluşu nedeniyle teşkilat olarak itirazda bulunduklarını belirten Boydak, "Oyların tamamının sayılmasıyla ilgili itirazımız da oldu. Tamamının sayılmasını İlçe Seçim Kurulu reddetti. İl Seçim Kurulu'na itirazımızı tekrar yaptık, oradaki netice bekleniyor. Kasıtlı olup olmamakla birlikte yanlışlıklar aşikar. Mazbatanın verilmesi bu durumdan dolayı bir süreç gerektirdi. Bizde 2, 3 gün içerisinde bu durumun netleşeceği düşüncesinde beklenti içerisindeydik ama süreç uzayınca tabi ki, görev bilinci içerisinde belediyenin işleyişi, vatandaşlarımızın mağduriyeti olmaması açısından görevimin başındayım. Resmi olmayan sonuçlara göre bizden daha fazla oy alan CHP'nin adayı Kadir Aydar kardeşimizle görüştüm. Vatandaşımız mağdur olmaması için görevimizin başındayız. Mazbatayı verene kadar da, devir teslim olana kadar burada görevimizi devam ettireceğiz" diye konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:26 Kaynak: İHA

Ali Alper Boydak, AK Parti, Ceyhan, Politika
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