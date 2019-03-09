Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Dalaman Seçim Bürosu Açıldı

Cumhur İttifakı Dalaman Seçim Bürosu Açıldı

10 dakika önce

Dalaman'da, Cumhur İttifakı seçim bürosu açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı Dalaman Seçim Bürosu Açıldı, System.String[]
Dalaman'da, Cumhur İttifakı seçim bürosu açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Belediye Başkan Adayı Muhammet Karakuş, Cumhur İttifakı kapsamında Ak Parti ve MHP ilçe teşkilatlarının tek vücut olarak 31 Mart'ı beklediğini söyledi.

Bu birlikteliğin devam ettiği sürece 31 Mart akşamı kazanılacak zaferden kuşku duymadıklarını dile getiren Karakuş; "Dalaman'ı Ak Belediyecilik ile buluşturacağız. Dalaman'a efendi değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Yapacaklarımızın örneği Seydikemer, Kavaklıdere ve Köyceğiz'de var." diye konuştu.

Dalaman için çok önemli projeler hazırladıklarını anlatan Karakuş; "Dalaman iyi yönetilmediği için yatırımlar doğru gitmediği için geri kaldık. Arkamızda sayın Milletvekillerim ve il başkanım var. Ankara'dan rahatlıkla yatırım alacağız. Dalaman halkı bizim arkamızda durduğu sürece Dalaman'a yapamayacağımız yatırım yok." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:57 Kaynak: İHA

Muhammet Karakuş, belediye başkan adayı, Dalaman, Politika
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