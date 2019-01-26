Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Dimdik Ayakta"

Cumhur İttifakı Dimdik Ayakta"

14 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Cumhur İttifakı olarak dimdik ayakta duruyoruz.

Cumhur İttifakı Dimdik Ayakta
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Cumhur İttifakı olarak dimdik ayakta duruyoruz. PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerini besleyenler aynı, istedikleri tek şey var; bu Türkiye bölünsün." dedi.

Özhaseki, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen ile Balgat'taki Tekstilciler Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Altındağ İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisiyle ilgili "yalan beyanda" bulunduğu iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı tazminat davasını kazandığını belirtti.

Mehmet Özhaseki, "Cumhur İttifakı olarak dimdik ayakta duruyoruz. PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerini besleyenler aynı, istedikleri tek şey var; bu Türkiye bölünsün, parçalansın. Türkiye küçülsün, güçsüz bir devlet kalsın istiyorlar. Allah'a hamdolsun bu işin farkında olanlar bugün bir aradalar." şeklinde konuştu.

Özhaseki ayrıca, Güneydoğu'daki bazı illerde görev yapan kayyumların önemli hizmetlere imza attığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:13 Kaynak: AA

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