Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç Açıklaması

Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç Açıklaması

1 saat önce

CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın seçim ofisi açılışında yaşanan skandala tekpiler büyüyerek devam ediyor.

Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç Açıklaması, System.String[]
CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın seçim ofisi açılışında yaşanan skandala tekpiler büyüyerek devam ediyor. Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı MHP'lı Tuncay Kılıç "Edremit'i bütün Türkiye'ye rezil ettiler. Tüm Türkiye onları konuşuyor" diyerek tepkisini ortaya koydu. Kılıç'ın konuşması dakikalarca alkışlandı.

CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, bir mitingde yanına gelen iş adamıyla sohbet etmişti. İş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullanmış, Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir" demişti. Bu görüntülere tepkiler tüm yurtta çığ gibi büyüdü. Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı MHP'li Av. Tuncay Kılıç ise bir mahalle mitinginde, "Edremit'i bütün Türkiye'ye rezil ettiler. Tüm Türkiye onları konuşuyor. Biz Yörükler, Anadolu'ya, bu dağlara 1300 yılında geldik. Benim hanım 4x4 Yörük, ben de 4x1 Yörük. Benim anneannemin dedesi Yörük. Akçay'da selaya küfredip, Kürdistan deyip, ertesi gün de Altınoluk'ta bayrak mitingi yapmayız biz. Biz, olduğumuz gibi görünen, göründüğümüz gibi olan insanlarız. Bizde alavere dalavere olmaz. Biz sizleri kandırmaya değil, gerçeği anlatmaya geldik. Onlar ise konuşmalarında gidip Yaşyerlileri kandırmayı düşünüyorlar. Yörükleri kandıramazlar. Onların yolu belli" dedi. Kılıç'ın sözleri mitingi katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:03 Kaynak: İHA

Tuncay Kılıç, belediye başkan adayı, Edremit, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz

Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:29:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]