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Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'e karşı Mahmut Çorumlu'nun adı geçiyor - Son Dakika

Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'e karşı Mahmut Çorumlu'nun adı geçiyor

Son Güncelleme: 31.10.2023 11:19

31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimler için kulislerde birçok isim dillendirilmeye başlandı. Seçimlere aylar kala partiler çalışmalarını hızlandırırken, başarılı operasyonlara imza atan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı öne sürüldü.

Önce KOM Daire Başkanlığı sonra da Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığı görevlerinde büyük başarılara imza atan Mahmut Çorumlu'nun, AK Parti'nin Eskişehir adayı olacağı iddia edildi.

ESKİŞEHİR ADAYLIĞI İÇİN ADI GEÇİYOR

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere kısa bir zaman kaldı. Siyaset sahnesinde hareketli günler yaşanırken, parti liderleri de aday çalışmalarını hızlandırdı. Henüz hiçbir kent için adayını açıklamayan AK Parti'de ise bazı isimler konuşulmaya başlandı. Özellikle Eskişehir'de ise 2 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'deki atama kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu'nun adı geçiyor.

200 BİNE YAKIN EMİRDAĞLI VE MİLLİYETÇİ KESİMİN TERCİHİ

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un kulislerden edindiği bilgiye göre; Çorumlu'nun kentin sorunlarıyla yakından ilgilendiği ve insan odaklı yaklaşımı nedeniyle seçimden zaferle çıkabileceği konuşuluyor. Aslen Afyonkarahisar Emirdağlı olan Çorumlu'nun, Eskişehir'de yaşayan 200 bine yakın hemşehrisinin de oyunu alacağı düşünülüyor. Kent sakinleri tarafından oldukça sevilen Çorumlu'nun milliyetçi muhafazakar seçmene de hitap edeceği öngörülüyor. Ankara ve bürokrasiyi iyi bilmesi, gençlerin dilinden anlaması ise Çorumlu'yu ön plana çıkaran diğer özellikleri arasında bulunuyor.

"MEVCUT GÖREVİNE DAVAM ETSİN" DİYENLER DE VAR

Öte yandan bazı kesimler son dönemlerde yapılan operasyonlarda kilit rol oynayan isimlerden biri olan Çorumlu'nun görevini bırakmaması gerektiğini savunuyor. Bu anlamda kaygılarını dile getirenler Çorumlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığı görevine devam etmesi gerektiğini ifade ediyor.

MAHMUT ÇORUMLU KİMDİR?

Mahmut Çorumlu, 1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. 1986 yılında Polis Koleji'nden, 1990 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Daire Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı.

2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler) barış gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı. 2017 yılında "İstihbarat ve Karşı İstihbarat Hizmetlerinin Arasındaki İlişkiler" konulu çalışması ile tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 2016 yılı Ekim ayından 2019 Eylül ayına kadar görevini Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak yerine getirdi. 2019 Eylül ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanan, 2 Ağustos 2023'te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

ÖNEMLİ OPERASYONLARDA İMZASI VAR

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik düzenlenen operasyonun baş aktörlerinden biri olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, sosyal medyada bazı FETÖ'cü hesapların hedefi haline gelmişti. KOM Daire Başkanı olduğu dönemde FETÖ'cülere yönelik düzenlediği operasyonlarla adından söz ettiren ve FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Çorumlu, kendisine yönelik yersiz ithamlarda bulunan hesaplara "Guguk kuşu" paylaşımıyla müthiş bir göndermede bulunmuştu.

FETÖ İLE MÜCADELENİN SEMBOL İSMİ OLDU

2019 yılında KOM Daire Başkanı olan Çorumlu, göreve geldiği süreden itibaren Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarına imza attı. Çorumlu, görevde olduğu sürece FETÖ'ye yönelik Mahrem İmam, Sınav Soruşturmaları, BYLOCK, Turgut Aslan operasyonlarını başarıyla yönetti.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN KORKULU RÜYASI OLDU

Çorumlu, FETÖ ile mücadelenin yanı sıra organize suç örgütlerine yönelik de Sahil Rüzgarı, Tırpan, Müsilaj, Kukla, Tümör operasyonlarına imza attı. Bunun yanı sıra kaçakçılara yönelik de Silindir, Kene, Silici, Çiftlikbank, Miras gibi kamuoyunun yakından bildiği operasyonların da başındaki isim de yine Mahmut Çorumlu'ydu...

TAM BİR DEVLET ADAMI

Yaptığı sayısız operasyonların yanı sıra Şehit Altuğ Verdi ve Muhsin Yazıcıoğlu dosyalarını da yeniden açtı. Uluslararası barış görev güçlerinde de yer alan Çorumlu, iyi derece Fransızca bilmektedir. İKK ve istihbarat arasındaki ilişkiler üzerine de Yüksek Lisans yapan Çorumlu, devlet adamı tavrıyla biliniyor.

Emniyet Müdürlüğü, Mahmut Çorumlu, Eskişehir, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'e karşı Mahmut Çorumlu'nun adı geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'e karşı Mahmut Çorumlu'nun adı geçiyor - Son Dakika
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